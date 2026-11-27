La Juegoteca celebró un año de actividades en María Teresa
La Juegoteca, un espacio de salud que funciona en la Escuela Especial de María Teresa, cumplió un año de actividades. Este dispositivo se sostiene gracias al trabajo conjunto entre la institución educativa y el SAMCo local.
Foto: Redes sociales
El viernes 27 de noviembre, en una nueva visita al Centro de Atención Nutricional y Familiar (CANyF), los participantes cocinaron cupcakes y aprovecharon el tiempo de espera para compartir juegos. Estas actividades se realizan de manera sostenida durante todo el año y buscan fomentar el aprendizaje y la interacción entre los asistentes.
Desde la organización destacaron que cada encuentro es una oportunidad para aprender en conjunto y disfrutar de las actividades propuestas. Además, agradecieron a quienes acompañan y hacen posible la continuidad de estos espacios.
La Juegoteca se consolida así como un dispositivo que combina salud, educación y recreación para promover el bienestar de la comunidad en María Teresa.
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