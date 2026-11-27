La Juegoteca, un espacio de salud que funciona en la Escuela Especial de María Teresa, cumplió un año de actividades. Este dispositivo se sostiene gracias al trabajo conjunto entre la institución educativa y el SAMCo local.

Foto: Redes sociales

El viernes 27 de noviembre, en una nueva visita al Centro de Atención Nutricional y Familiar (CANyF), los participantes cocinaron cupcakes y aprovecharon el tiempo de espera para compartir juegos. Estas actividades se realizan de manera sostenida durante todo el año y buscan fomentar el aprendizaje y la interacción entre los asistentes.

Desde la organización destacaron que cada encuentro es una oportunidad para aprender en conjunto y disfrutar de las actividades propuestas. Además, agradecieron a quienes acompañan y hacen posible la continuidad de estos espacios.

La Juegoteca se consolida así como un dispositivo que combina salud, educación y recreación para promover el bienestar de la comunidad en María Teresa.

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