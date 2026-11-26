La Comuna de María Teresa fue reconocida el jueves 26 de noviembre en el 5.º Congreso de Participación Ciudadana organizado por la Municipalidad de Córdoba.

Foto: Redes sociales

El espacio María Teresa Participa, donde vecinos y vecinas se reúnen para dialogar sobre las necesidades del pueblo y proponer iniciativas para su mejora, recibió una distinción durante el evento.

La participación en el congreso permitió compartir la experiencia local con otras comunidades del país. Desde María Teresa destacaron que el reconocimiento representa un logro colectivo, fruto del compromiso de quienes asisten a los encuentros y aportan ideas para el desarrollo comunitario.

La Secretaría de Participación Ciudadana y Juventud de la Municipalidad de Córdoba fue la encargada de recibir a la delegación de María Teresa y otorgar la distinción, valorando el trabajo realizado por la comunidad.

Este reconocimiento pone en relieve el rol activo de los vecinos en la construcción de políticas y proyectos que buscan mejorar la calidad de vida en María Teresa.

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