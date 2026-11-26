Judocas de María Teresa destacaron en torneo zonal en Venado Tuerto
El jueves 26 de noviembre, alumnos de las clases de judo del Centro Cultural Comunal de María Teresa participaron en un torneo zonal realizado en Venado Tuerto.
Foto: Redes sociales
El evento fue organizado por la Academia González Carranza y contó con la presencia de competidores de academias de Corral de Bustos, Vedia y Venado Tuerto.
Los representantes de María Teresa obtuvieron destacados resultados: Lourdes Centeno logró el primer puesto en la categoría Shiai; Mateos Báez alcanzó el segundo puesto en Shiai; y Tomás Muñoz obtuvo el segundo lugar en Ukemi no Kata.
El profesor Claudio Pippo, encargado de las clases de judo en el Centro Cultural Comunal, acompañó a los alumnos durante la competencia.
Desde la Comuna de María Teresa expresaron felicitaciones a los judocas por sus logros, que atribuyeron al esfuerzo y la dedicación en los entrenamientos, y reconocieron también el apoyo de las familias.
El torneo representa un paso importante para los jóvenes deportistas en su formación y en la representación de María Teresa en competencias regionales.
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