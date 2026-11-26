El jueves 26 de noviembre, alumnos de las clases de judo del Centro Cultural Comunal de María Teresa participaron en un torneo zonal realizado en Venado Tuerto.

Foto: Redes sociales

El evento fue organizado por la Academia González Carranza y contó con la presencia de competidores de academias de Corral de Bustos, Vedia y Venado Tuerto.

Los representantes de María Teresa obtuvieron destacados resultados: Lourdes Centeno logró el primer puesto en la categoría Shiai; Mateos Báez alcanzó el segundo puesto en Shiai; y Tomás Muñoz obtuvo el segundo lugar en Ukemi no Kata.

El profesor Claudio Pippo, encargado de las clases de judo en el Centro Cultural Comunal, acompañó a los alumnos durante la competencia.

Desde la Comuna de María Teresa expresaron felicitaciones a los judocas por sus logros, que atribuyeron al esfuerzo y la dedicación en los entrenamientos, y reconocieron también el apoyo de las familias.

El torneo representa un paso importante para los jóvenes deportistas en su formación y en la representación de María Teresa en competencias regionales.

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