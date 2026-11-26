Vecina de María Teresa comparte recuerdos de su padre en Museo Virtual
El jueves 26 de noviembre, Mabel Medrano, vecina de María Teresa, compartió sus recuerdos sobre su padre, conocido como "Cacho" Medrano. Durante muchos años, él trabajó en el correo del pueblo y fue reconocido por su pasión por el deporte.
Estas memorias familiares fueron incorporadas al Museo Virtual de María Teresa, un espacio dedicado a preservar la historia y la identidad local a través de relatos de sus habitantes.
La iniciativa busca recuperar las historias de quienes formaron parte de la comunidad y mantener viva la memoria colectiva. En este marco, se invitó a los vecinos a compartir sus propios recuerdos y anécdotas relacionadas con "Cacho" Medrano y otros protagonistas del pueblo.
El Museo Virtual continúa sumando testimonios que reflejan la vida cotidiana y las tradiciones de María Teresa, fortaleciendo el vínculo entre generaciones.
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