El jueves 26 de noviembre, Mabel Medrano, vecina de María Teresa, compartió sus recuerdos sobre su padre, conocido como "Cacho" Medrano. Durante muchos años, él trabajó en el correo del pueblo y fue reconocido por su pasión por el deporte.

Estas memorias familiares fueron incorporadas al Museo Virtual de María Teresa, un espacio dedicado a preservar la historia y la identidad local a través de relatos de sus habitantes.

La iniciativa busca recuperar las historias de quienes formaron parte de la comunidad y mantener viva la memoria colectiva. En este marco, se invitó a los vecinos a compartir sus propios recuerdos y anécdotas relacionadas con "Cacho" Medrano y otros protagonistas del pueblo.

El Museo Virtual continúa sumando testimonios que reflejan la vida cotidiana y las tradiciones de María Teresa, fortaleciendo el vínculo entre generaciones.

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