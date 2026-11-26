La investigación judicial por la muerte de Federico A., un joven de 29 años de Firmat, avanzó hacia el juicio oral tras la formalización de la acusación contra un camionero implicado en el siniestro vial.

El hecho ocurrió el domingo 19 de marzo de 2023, alrededor de la 1:30 de la madrugada, en el kilómetro 673 de la Ruta Nacional 33, en el tramo entre Firmat y Chovet. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el conductor de un camión de 57 años, oriundo de San Eduardo, realizó una maniobra imprudente que provocó la colisión con el automóvil Fiat Duna que manejaba Federico A., quien circulaba en dirección a Firmat.

El impacto fue violento y causó la muerte instantánea del joven conductor en el lugar.

En la audiencia preliminar realizada recientemente, se definieron las pruebas y los testigos que participarán en el juicio oral, aunque aún no se estableció la fecha para el inicio del debate.

La fiscal Susana Pepino informó que se le imputa al camionero el delito de homicidio culposo. Además, el MPA solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva y siete años de inhabilitación especial para conducir vehículos.

El proceso judicial continuará con la fijación de la fecha de juicio, donde se determinará la responsabilidad o el sobreseimiento del acusado.

Notas relacionadas