La Municipalidad de Villa Cañás anunció el sábado 28 de noviembre la compra de un tractor nuevo destinado a fortalecer el mantenimiento de los caminos rurales del distrito.

Foto: Redes sociales

El equipo adquirido es un tractor marca LGMA, con una potencia de 200 caballos de fuerza. Según indicaron, esta incorporación permitirá optimizar y agilizar las tareas de mantenimiento en la zona rural.

La adquisición se realizó con fondos del Fondo Provincial de Obras Menores, un recurso destinado a mejorar la infraestructura y los servicios locales.

Esta compra forma parte de un plan de renovación del parque automotor municipal, que busca mejorar la capacidad operativa y la eficiencia en la prestación de servicios a la comunidad.

Desde la Municipalidad señalaron que el nuevo equipamiento es una herramienta fundamental para continuar con el mantenimiento y la mejora de los caminos rurales, una tarea clave para el desarrollo productivo y la conectividad de la región.

El tractor se suma a otras inversiones en maquinaria y equipamiento que se vienen realizando para fortalecer los servicios públicos en Villa Cañás.

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