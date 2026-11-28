Villa Cañás incorpora un tractor para mantenimiento rural
La Municipalidad de Villa Cañás anunció el sábado 28 de noviembre la compra de un tractor nuevo destinado a fortalecer el mantenimiento de los caminos rurales del distrito.
Foto: Redes sociales
El equipo adquirido es un tractor marca LGMA, con una potencia de 200 caballos de fuerza. Según indicaron, esta incorporación permitirá optimizar y agilizar las tareas de mantenimiento en la zona rural.
La adquisición se realizó con fondos del Fondo Provincial de Obras Menores, un recurso destinado a mejorar la infraestructura y los servicios locales.
Esta compra forma parte de un plan de renovación del parque automotor municipal, que busca mejorar la capacidad operativa y la eficiencia en la prestación de servicios a la comunidad.
Desde la Municipalidad señalaron que el nuevo equipamiento es una herramienta fundamental para continuar con el mantenimiento y la mejora de los caminos rurales, una tarea clave para el desarrollo productivo y la conectividad de la región.
El tractor se suma a otras inversiones en maquinaria y equipamiento que se vienen realizando para fortalecer los servicios públicos en Villa Cañás.
Notas relacionadas
Recibí las noticias del sur santafesino en tu celular
¿Tenés una noticia, foto o video? Mandanosla por WhatsApp
Lo más visto
La Fórmula 1 definió su grilla para 2027 con Colapinto confirmado
Argentina remontó ante Egipto y se metió en semifinales del Mundial
Copas 2027: qué equipos clasificaron y cuáles todavía tienen chances
River visita a Instituto por un lugar en las semifinales
Estudiantes en Uruguay: una amistad centenaria y una rivalidad histórica