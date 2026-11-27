La Municipalidad de Villa Cañás informó que realizó una nueva entrega de 29.280 kilos de vidrio molido, equivalentes a 29,28 toneladas, como parte de las acciones desarrolladas a través del programa Yo Reciclo.

El material fue recuperado mediante la separación domiciliaria que realizan los vecinos, su posterior depósito en los Puntos Verdes distribuidos por distintos sectores de la ciudad y el circuito de recolección diferenciada destinado a comercios e instituciones.

La iniciativa forma parte de una política municipal orientada a recuperar materiales que pueden volver a utilizarse en procesos productivos y disminuir la cantidad de residuos que terminan en los espacios de disposición final.

Cómo funciona el programa Yo Reciclo

El sistema se basa en la separación de residuos en origen. Los vecinos clasifican materiales reciclables en sus hogares y los depositan en los espacios habilitados por el Municipio.

Una vez recolectados, los materiales ingresan al circuito de recuperación, donde son acondicionados para facilitar su posterior traslado y aprovechamiento.

En el caso del vidrio, la molienda permite reducir su volumen y preparar el material para su reutilización industrial, dependiendo de las características y condiciones exigidas por las empresas receptoras.

Según explicó la Municipalidad, el funcionamiento de este circuito requiere la participación de vecinos, comercios e instituciones, además de las tareas de recolección y procesamiento que lleva adelante el personal municipal.

La incorporación de los comercios

Durante noviembre, Villa Cañás avanzó con la implementación de un nuevo sistema de recolección diferenciada para establecimientos comerciales e instituciones.

El circuito comenzó a funcionar el viernes 6 de noviembre, inicialmente con 30 participantes. Posteriormente, el Municipio informó que la cantidad de establecimientos adheridos había aumentado a 40.

La modalidad contempla la separación de papel, cartón, plástico, vidrio y latas. Los comercios deben reunir los materiales limpios y secos en bolsones especiales entregados por el Municipio, que posteriormente son retirados mediante un cronograma organizado por la Secretaría de Servicios Públicos.

Este mecanismo complementa el trabajo que se realiza en los Puntos Verdes y busca ampliar la recuperación de residuos generados por distintas actividades de la ciudad.

El destino de los materiales recuperados

La entrega de casi 30 toneladas de vidrio representa un nuevo movimiento de material dentro del programa municipal.

Como antecedente, en marzo de 2026 se había informado el envío de 6.345 kilos de materiales reciclables a una empresa de Paraná, Entre Ríos. Aquella operación incluyó vidrio, cartón y plástico.

En esta oportunidad, el comunicado no especifica qué empresa recibió los 29.280 kilos de vidrio ni cuál será su destino industrial.

Tampoco se detalló si la operación generó ingresos económicos para el Municipio.

La continuidad del programa dependerá de la participación de la comunidad, de la capacidad de recuperación de materiales y del funcionamiento de los circuitos de recolección diferenciada.