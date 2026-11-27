Villa Cañás llevó adelante este jueves 26 de noviembre la segunda parte de la muestra de fin de año de los Talleres Culturales Municipales 2026, una iniciativa organizada por la Dirección de Cultura y Educación para compartir las producciones desarrolladas durante el ciclo anual.

La jornada contó con diferentes propuestas artísticas que permitieron a los alumnos presentar ante el público parte del trabajo realizado junto a sus profesores durante los últimos meses.

Entre las actividades se destacaron las actuaciones de los talleres de Guitarra y Piano, además de la participación del Coro “Vox Populi”. La danza también formó parte de la programación, con las presentaciones de los grupos de Ritmos Urbanos y Zumba.

La muestra incluyó, además, un sector destinado a la exposición de producciones elaboradas por los participantes de los talleres de Arte y Reciclado, Mosaiquismo, Tejido y Pintura.

De esta manera, las distintas disciplinas que integran la oferta cultural municipal compartieron una misma jornada, combinando las presentaciones escénicas con la exhibición de trabajos manuales y artísticos.

La actividad permitió dar a conocer los aprendizajes adquiridos durante el año y visibilizar el trabajo de los docentes que acompañaron el desarrollo de cada propuesta.

Desde la Municipalidad destacaron la participación de los alumnos y profesores que formaron parte de los talleres durante 2026.

La segunda muestra se enmarcó en las actividades de cierre del calendario cultural municipal, con una programación que reunió diferentes expresiones artísticas y abrió un espacio de encuentro con la comunidad.