Villa Cañás fue escenario el jueves 26 de noviembre de la octava edición del Homenaje a las Fiestas Populares Argentinas, organizado por la Escuela de Educación Técnico Profesional N°484 “Prefectura Naval Argentina”.

Foto: Redes sociales

La actividad se desarrolló en el Predio Mirtha Legrand, donde se instalaron stands representativos de distintas fiestas populares del país. Además, los asistentes pudieron disfrutar de comidas típicas, demostraciones artísticas y deportivas a cargo de los estudiantes.

Durante la jornada, se presentaron shows musicales y bailes que formaron parte de la programación cultural del evento. La iniciativa busca promover el conocimiento y la valoración de las tradiciones argentinas entre la comunidad educativa y el público local.

Directivos, docentes, alumnos y sus familias participaron activamente en la organización y desarrollo de esta edición, que mantiene un crecimiento sostenido año tras año.

Este homenaje se suma a otras actividades culturales y deportivas que se realizan en Villa Cañás para cerrar el año y fortalecer la identidad local.

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