El miércoles 25 de noviembre se llevó a cabo la muestra de fin de año de los Talleres Deportivos Municipales 2026 en Villa Cañás. El evento tuvo lugar en el Predio del Prado Español y reunió a más de 200 niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que participaron de diversas disciplinas.

Foto: Redes sociales

El intendente Norberto Gizzi y miembros de su gabinete asistieron a la actividad, que incluyó demostraciones de vóley en categorías mayores, intermedias e infantiles. También se presentaron actividades de equinoterapia y equitación recreativa, ajedrez, newcom, yoga, atletismo, educación física en el Taller Protegido y en los Centros Barriales, calistenia, boxeo infantil y la colonia de verano para adultos mayores afiliados a PAMI.

La muestra sirvió para exhibir el trabajo realizado durante el año por los alumnos y profesores de los talleres deportivos municipales. Además, contó con el acompañamiento de familiares de los participantes.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de estas actividades para promover la inclusión, el deporte y la recreación en la comunidad. La realización anual de esta muestra permite evaluar el desarrollo de los talleres y fortalecer la participación ciudadana.

Para más información, la Municipalidad de Villa Cañás dispone detalles en su sitio web oficial.

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