El sábado 28 y domingo 29 de noviembre, Venado Tuerto y localidades cercanas experimentarán un marcado ascenso térmico con máximas que llegarán a los 34 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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El sábado comenzará con una temperatura mínima de 16 °C, que ascenderá rápidamente hasta alcanzar los 28 °C en la mañana y un pico de 34 °C durante la tarde. El cielo se mantendrá despejado a parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia, y los vientos soplarán moderados desde el sur y sudeste con velocidades entre 13 y 22 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá a 26 °C bajo cielo nublado.

El domingo la temperatura mínima será más elevada, partiendo de los 19 °C en la madrugada. Durante la mañana se esperan 29 °C con cielo parcialmente nublado, mientras que la máxima se mantendrá en 34 °C por la tarde. Por la noche, el termómetro marcará 28 °C con ambiente nuboso. La probabilidad de lluvias seguirá siendo nula y los vientos del sur oscilarán entre 7 y 22 km/h.

El ascenso térmico se mantendrá estable y sin cambios significativos en la masa de aire, lo que implica que el calor persistirá durante el fin de semana y se extenderá al inicio de la semana laboral. En el noreste argentino, se prevén temperaturas máximas que podrían alcanzar los 39 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activos avisos por temperaturas extremas en varias provincias, incluyendo Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Mendoza, debido al impacto que este calor puede tener en la salud y el ambiente.

En este contexto, la región de Venado Tuerto deberá afrontar jornadas con temperaturas elevadas y sin alivio por precipitaciones, lo que puede afectar las actividades cotidianas y la calidad del descanso nocturno.

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