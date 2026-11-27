El músico venadense Juan Chiavassa lanzó el viernes 27 de noviembre su nuevo disco de jazz instrumental titulado “Three on three”, grabado en formato de trío junto al pianista David Kikoski y el contrabajista Boris Kozlov. El álbum fue editado por el sello londinense Whirlwind Recordings y está disponible en todas las plataformas digitales.

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El material combina composiciones propias de Chiavassa con versiones de reconocidos autores como John Coltrane, Pat Metheny, Jimmy Van Heusen y el propio Kikoski. El disco está influenciado por el legado del baterista Roy Haynes, quien falleció recientemente a los 99 años y fue un referente para Chiavassa.

El baterista explicó que la grabación se realizó el año pasado en Nueva York, donde reside, y destacó la importancia de compartir el proyecto con dos figuras destacadas del jazz neoyorquino. Recordó que su primera gira europea en 2017 fue junto a Kikoski, quien ha tocado con numerosos músicos emblemáticos del género y fue pianista del trío de Haynes durante muchos años.

Chiavassa señaló que aunque el disco no es un tributo directo a Haynes, su influencia está presente en la selección de temas y en el espíritu del trabajo. Sobre Kikoski, destacó su calidad musical y su personalidad, mientras que a Kozlov lo conoció recientemente a través del pianista, con quien tiene un disco a dúo que Chiavassa utilizaba para practicar.

El músico definió este nuevo álbum como una continuidad de su disco anterior, que contó con la participación de figuras como John Patitucci y Mike Stern, y valoró la edición en vinilo y CD que realizará el sello. Invitó a quienes estén interesados a contactarlo por Instagram para adquirir el vinilo.

En cuanto a su actividad en la región, Chiavassa anunció que el miércoles 16 de diciembre ofrecerá un concierto en Venado Tuerto, en el espacio 1927 Multiespacio. El show comenzará a las 21 y será en formato cena-show, con un trío integrado por Andrés Pellican en bajo y Bruno Di Lorenzo en guitarra.

Sobre sus compañeros de escenario, destacó la trayectoria de Pellican y la reciente incorporación de Di Lorenzo, guitarrista del trío de Javier Malosetti. Invitó al público a reservar anticipadamente para disfrutar del espectáculo, que anticipó será dinámico y divertido.

El músico explicó que aún no definieron el repertorio, pero valoró la experiencia de tocar con músicos nuevos como una forma de diálogo y aprendizaje constante, que enriquece su carrera y formación artística.

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