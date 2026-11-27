Juan Chiavassa lanza disco y toca en Venado Tuerto
El músico venadense Juan Chiavassa lanzó el viernes 27 de noviembre su nuevo disco de jazz instrumental titulado “Three on three”, grabado en formato de trío junto al pianista David Kikoski y el contrabajista Boris Kozlov. El álbum fue editado por el sello londinense Whirlwind Recordings y está disponible en todas las plataformas digitales.
Foto: Redes sociales
El material combina composiciones propias de Chiavassa con versiones de reconocidos autores como John Coltrane, Pat Metheny, Jimmy Van Heusen y el propio Kikoski. El disco está influenciado por el legado del baterista Roy Haynes, quien falleció recientemente a los 99 años y fue un referente para Chiavassa.
El baterista explicó que la grabación se realizó el año pasado en Nueva York, donde reside, y destacó la importancia de compartir el proyecto con dos figuras destacadas del jazz neoyorquino. Recordó que su primera gira europea en 2017 fue junto a Kikoski, quien ha tocado con numerosos músicos emblemáticos del género y fue pianista del trío de Haynes durante muchos años.
Chiavassa señaló que aunque el disco no es un tributo directo a Haynes, su influencia está presente en la selección de temas y en el espíritu del trabajo. Sobre Kikoski, destacó su calidad musical y su personalidad, mientras que a Kozlov lo conoció recientemente a través del pianista, con quien tiene un disco a dúo que Chiavassa utilizaba para practicar.
El músico definió este nuevo álbum como una continuidad de su disco anterior, que contó con la participación de figuras como John Patitucci y Mike Stern, y valoró la edición en vinilo y CD que realizará el sello. Invitó a quienes estén interesados a contactarlo por Instagram para adquirir el vinilo.
En cuanto a su actividad en la región, Chiavassa anunció que el miércoles 16 de diciembre ofrecerá un concierto en Venado Tuerto, en el espacio 1927 Multiespacio. El show comenzará a las 21 y será en formato cena-show, con un trío integrado por Andrés Pellican en bajo y Bruno Di Lorenzo en guitarra.
Sobre sus compañeros de escenario, destacó la trayectoria de Pellican y la reciente incorporación de Di Lorenzo, guitarrista del trío de Javier Malosetti. Invitó al público a reservar anticipadamente para disfrutar del espectáculo, que anticipó será dinámico y divertido.
El músico explicó que aún no definieron el repertorio, pero valoró la experiencia de tocar con músicos nuevos como una forma de diálogo y aprendizaje constante, que enriquece su carrera y formación artística.
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