El acróbata oriundo de Venado Tuerto, Agustín Baccega, se pronunció tras haber sido liberado el miércoles 25 de noviembre luego de permanecer 18 días detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona, Estados Unidos.

Foto: Redes sociales

En una entrevista concedida el viernes 27 de noviembre, Baccega expresó que, aunque están felices por la excarcelación, aún atraviesan un proceso de asimilación emocional. Relató que el arresto ocurrió el 7 de noviembre en Phoenix de forma inesperada mientras se desplazaba junto a su compañero Gustavo Romanello.

El artista aclaró que no opuso resistencia durante el operativo para preservar la seguridad de ambos ante la presencia de agentes armados. Desmintió las acusaciones de irregularidad migratoria señaladas por ICE, que argumentó una presunta sobrepermanencia tras el vencimiento del plazo autorizado, a pesar de que ambos cuentan con permisos de trabajo vigentes y trámites de asilo en curso.

Baccega destacó que desde su llegada a Estados Unidos en 2020 mantuvieron una conducta ordenada y cumplieron con los requisitos legales para trabajar y residir en el país. Comentó que, por recomendación legal, no puede detallar aspectos técnicos del expediente, pero confirmó que ambos tienen empleos estables.

Durante la detención, a partir del tercer día fue separado de Romanello y alojado en diferentes centros dentro de Arizona. Tras las audiencias internas a comienzos de semana, se fijaron y pagaron las fianzas que permitieron la liberación de Romanello a las 11:00 y la suya a las 15:00 del miércoles.

Sobre el trato recibido, Baccega indicó que no sufrió agresiones físicas, pero reconoció que la experiencia generó un trauma psicológico. Agradeció el apoyo de sus allegados y la comunidad de Venado Tuerto, así como la asistencia legal del estudio Ybarra Maldonado Law Group, respaldada por una colecta que superó los 60 mil dólares.

Finalmente, solicitó privacidad para procesar esta etapa y afirmó que su intención es retomar la normalidad junto a su pareja en Florida, donde planean continuar viviendo y trabajando en Orlando.

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