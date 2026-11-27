El viernes 27 de noviembre, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó que el estadio Invencible de Venado Tuerto se levantará en un predio ubicado en avenida Alem y Circunvalación, donado por la familia Iraola.

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Este anuncio implica el cambio respecto al proyecto inicial que planteaba construir el estadio en el barrio Juan XXIII, propuesta que finalmente fue descartada. El terreno donado tiene una extensión de tres hectáreas, lo que supera las dos hectáreas previstas originalmente para el estadio y el estacionamiento.

El predio está ubicado en el extremo sur de la ciudad, frente al Parque Industrial, y su elección responde a la buena conectividad que ofrece, además de las dimensiones adecuadas para el proyecto. Actualmente, se están realizando los trámites para la subdivisión y escrituración del terreno, a cargo del gobierno local, para formalizar la donación a la provincia y avanzar con la construcción.

El estadio Invencible será similar a otros ya construidos en Santa Fe, Rosario y Rafaela, y próximamente en Reconquista. Según detalló Enrico, estos espacios permiten la práctica de deportes indoor como patín, futsal, tenis, gimnasia deportiva, básquet y vóley. Además, cuentan con capacidad para entre 3.000 y 3.400 espectadores, incluyendo palcos, y ofrecen flexibilidad en el uso del campo de juego.

La administración del estadio estará a cargo del gobierno de Venado Tuerto, que en los últimos meses también concretó obras deportivas como la nueva pista de atletismo y la repavimentación del velódromo.

La ubicación elegida se considera estratégica porque, aunque está alejada del centro urbano, cuenta con un acceso rápido gracias a la obra de Circunvalación. Se espera que el estadio contribuya a extender el desarrollo urbano hacia esa zona.

Por otro lado, el predio ubicado en el barrio Juan XXIII, que inicialmente había sido pensado para el estadio y para la construcción de nuevos Tribunales, no tiene un destino definido por el momento y es probable que ninguno de esos proyectos se concrete allí.