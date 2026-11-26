El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves la entrega de 13 ambulancias destinadas a distintas localidades del departamento La Capital. La ceremonia se realizó en la explanada del Cemafe “Héroes de Malvinas”, en la ciudad de Santa Fe.

Las unidades fueron asignadas a Santa Fe, Sauce Viejo, Laguna Paiva, Llambi Campbell, Candioti y Nelson. Estas ambulancias forman parte de una compra total de 103 móviles realizada por el gobierno provincial durante 2026, que se suman a las 174 incorporadas en 2025.

Leé también: Santa Fe entregó 13 ambulancias para reforzar emergencias en Rosario

En el acto participaron además la ministra de Salud, Silvia Ciancio; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el senador por La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes del Ministerio de Salud, Jorge Stettler; junto a funcionarios provinciales, intendentes, presidentes comunales, equipos de salud y personal del SIES 107.

Pullaro destacó que la entrega de ambulancias representa la continuidad de los avances en la gestión sanitaria provincial. Señaló que, a pesar de los recortes nacionales, Santa Fe cuenta con “el sistema de salud pública más robusto de la República Argentina”.

El gobernador recordó que la demanda en salud pública ha crecido notablemente en los últimos años, pasando de 250.000 traslados anuales hace tres años a más de 470.000 en la actualidad. También mencionó un aumento en las consultas, que en 2023 fueron 9,5 millones y se proyecta superar las 13 millones en 2026.

En este contexto, aseguró que ningún santafesino que necesite medicamentos o alimentos se queda sin ellos, y que el Estado provincial mantiene un modelo de asistencia para quienes más lo requieren.

La ministra Ciancio afirmó que al asumir en diciembre de 2023 había solo tres ambulancias operativas en la ciudad de Santa Fe y tres en la región. Gracias al trabajo del personal, esa flota se duplicó en pocos días y actualmente hay 15 ambulancias en funcionamiento en la capital provincial.

Ciancio también informó que la inversión en salud supera los 27.000 millones de pesos en los últimos dos años. Resaltó que la gestión provincial planifica y ejecuta políticas para mejorar la atención sanitaria en un contexto complejo.

Por su parte, Jorge Stettler señaló que las nuevas ambulancias son herramientas fundamentales para garantizar el acceso de la población al sistema de salud con respuestas seguras y de calidad.

El intendente Poletti valoró el sistema de salud santafesino como un ejemplo a nivel nacional y destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los centros de salud.

El senador Garibaldi calificó la entrega de ambulancias como parte de una política constante para fortalecer la salud pública, que consideró una prioridad innegociable en la provincia.

Además de las unidades entregadas en La Capital, otras ambulancias fueron asignadas a localidades del norte provincial como Margarita, Golondrina, La Gallareta, Vera y Tartagal, y a Avellaneda, Villa Guillermina y Villa Ocampo, como parte de la renovación y ampliación de la flota del SIES 107.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas