La coordinadora del Centro de Día LGBTI de Venado Tuerto, Yuliana Aguilar, salió a responder las críticas que cuestionan el funcionamiento y los recursos que el municipio destina a esta institución. La respuesta se dio el jueves 26 de noviembre, en medio de comentarios en redes sociales que ponen en duda la utilidad y las actividades que se desarrollan en el espacio.

Foto: Redes sociales

El Centro de Día fue inaugurado hace diez años durante la gestión del exintendente José Freyre y ha continuado su funcionamiento bajo la administración actual de Leonel Chiarella. Aguilar destacó que el espacio no solo es un edificio, sino un lugar donde se promueven derechos, educación, salud y acompañamiento para una comunidad históricamente excluida.

Entre las actividades que mencionó se encuentran talleres de capacitación, testeos gratuitos y confidenciales, y un acompañamiento constante a las personas que asisten. Además, resaltó el trabajo educativo, con un aula de alfabetización para adultos y un aula extensiva del EMPA de Venado Tuerto, que permite a integrantes de la comunidad finalizar sus estudios y mejorar sus oportunidades laborales.

Aguilar también recordó el rol del Centro durante la pandemia, cuando organizaron tareas de asistencia y acompañamiento para personas en situación de vulnerabilidad. "Hace diez años que cumplimos horarios, que sostenemos una tarea cotidiana y que ponemos nuestro compromiso y nuestro trabajo al servicio de una comunidad que históricamente fue excluida y vulnerada en sus derechos", afirmó.

La coordinadora pidió respeto y que antes de emitir opiniones se conozca el trabajo real que se realiza en el Centro. "No pretendemos que todos estén de acuerdo, pero sí que se reconozca que este espacio es una oportunidad para muchas personas", agregó.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la continuidad del Centro y defendió la importancia de mantener este tipo de espacios en la ciudad. "Porque los derechos no son un gasto. La inclusión tampoco. Y el trabajo que se hace para transformar vidas merece respeto", concluyó.

Notas relacionadas