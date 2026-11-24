Boca Juniors se prepara para disputar los octavos de final del Torneo Clausura 2026, pero mantiene una incógnita en su formación: la presencia de Leandro Paredes. El mediocampista se realizó este martes 24 de noviembre estudios de sangre, luego del desmayo que sufrió durante los festejos por la conquista de la Copa Sudamericana.

El episodio ocurrió el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, minutos después de que Boca derrotara 2-0 a Atlético Mineiro y consiguiera un nuevo título internacional. Mientras participaba de una entrevista posterior al encuentro, Paredes se descompensó y debió recibir asistencia médica.

La situación generó preocupación entre sus compañeros y el entorno del club, especialmente por las condiciones climáticas en las que se disputó la final.

Los controles médicos y su evolución

Luego de regresar a Buenos Aires, el futbolista quedó bajo seguimiento del departamento médico de Boca. Como parte de ese control, este martes se le practicaron análisis de sangre antes del entrenamiento desarrollado en el predio de Ezeiza.

Según la información difundida, Paredes participó de la actividad regenerativa del lunes sin presentar inconvenientes. Sin embargo, esa evolución no implica automáticamente que esté habilitado para afrontar un partido oficial.

El cuerpo médico deberá evaluar los resultados de los estudios y su respuesta física antes de autorizar su participación.

Por su parte, el capitán manifestó su intención de estar disponible para el próximo compromiso. No obstante, la decisión definitiva dependerá de las conclusiones de los profesionales responsables de su seguimiento.

Hasta el momento, no se comunicaron públicamente resultados clínicos completos ni un diagnóstico definitivo sobre las causas del desmayo.

Boca recibe a Independiente Rivadavia por los octavos de final

El próximo desafío del conjunto xeneize será este miércoles 25 de noviembre, cuando enfrente a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera, desde las 21.

El encuentro corresponde a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional y determinará cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente instancia.

Boca llega al compromiso después de su consagración continental y con pocos días de recuperación entre ambos partidos. En este marco, la condición física de sus futbolistas adquiere especial importancia para definir el equipo titular.

Por otro lado, Independiente Rivadavia buscará avanzar en el certamen frente al reciente campeón de la Copa Sudamericana.

El partido contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será por ESPN Premium.

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Una decisión que se conocerá antes del partido

El cuerpo técnico deberá resolver si incluye a Paredes desde el inicio, si lo considera como alternativa o si opta por preservarlo.

La proximidad entre la final internacional y el encuentro por el campeonato local reduce los tiempos de recuperación, por lo que la evaluación médica será determinante.

Mientras Boca ultima los preparativos para recibir al equipo mendocino, la situación de su capitán continúa abierta. La confirmación llegará con la decisión médica y la definición de la lista de futbolistas disponibles.