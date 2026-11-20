El bombero voluntario Iván Elisei estuvo en los estudios de FM Sonic 103.1, donde participó del programa "El Primero de la Mañana", conducido por Oscar Canavese. Durante la entrevista explicó cómo reconocer una emergencia, qué medidas tomar antes de intervenir y por qué los primeros minutos pueden resultar determinantes para salvar una vida.

Uno de los principales temas abordados fue la reanimación cardiopulmonar (RCP), una técnica que permite mantener parcialmente la circulación sanguínea cuando una persona sufre un paro cardíaco.

"Son técnicas muy simples que salvan vidas", expresó Elisei, quien cuenta con una extensa trayectoria vinculada a los servicios de emergencia y la capacitación.

Cómo reconocer una emergencia y actuar a tiempo

El bombero explicó que, antes de asistir a una persona, es fundamental comprobar que el lugar sea seguro. Luego se debe evaluar si responde y si respira normalmente.

Ante una persona inconsciente que no respira o presenta respiraciones agónicas, corresponde activar el servicio de emergencias y comenzar las maniobras de RCP siguiendo las indicaciones correspondientes.

En Villa Cañás, Elisei recomendó comunicarse directamente con el 107 para solicitar asistencia sanitaria.

También explicó que las compresiones torácicas en adultos se realizan en el centro del pecho, con una frecuencia de entre 100 y 120 por minuto y una profundidad aproximada de cinco a seis centímetros.

Sin embargo, aclaró que no todas las personas que se desmayan necesitan RCP. Por eso, reconocer correctamente la situación es parte fundamental de la capacitación.

Qué hacer ante un atragantamiento

Otro de los puntos centrales fue la obstrucción de las vías aéreas, una situación que puede producirse mientras una persona come o cuando un bebé presenta dificultades respiratorias.

Elisei diferenció las obstrucciones parciales de las completas y explicó que las maniobras de asistencia varían según la edad y las características físicas de la persona afectada.

Además, destacó la importancia de reconocer cuándo una persona todavía puede toser y cuándo necesita asistencia inmediata.

En este marco, insistió en que conocer las técnicas y practicarlas durante una capacitación permite actuar con mayor seguridad y evitar intervenciones incorrectas.

La importancia de los desfibriladores y la prevención del ACV

Durante la entrevista también se abordó el uso del desfibrilador externo automático (DEA), un equipo que analiza el ritmo cardíaco y determina si corresponde administrar una descarga eléctrica.

Elisei informó que Bomberos Voluntarios de Villa Cañás incorporó recientemente uno de estos dispositivos.

Por otro lado, explicó que las capacitaciones incluyen herramientas para reconocer posibles síntomas de un accidente cerebrovascular (ACV), una emergencia que requiere atención médica inmediata.

El objetivo, según señaló, es que los participantes puedan identificar señales de alarma y solicitar ayuda sin demoras.

Curso gratuito de RCP en Villa Cañás

La capacitación se desarrollará este sábado 21 de noviembre, desde las 14:30, en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás.

Según indicó Elisei, ya había más de un centenar de personas inscriptas y se contará con alrededor de 40 muñecos de entrenamiento para realizar prácticas.

La actividad es gratuita y está abierta a toda la comunidad. Quienes todavía no se hayan registrado podrán hacerlo mediante el enlace difundido por Bomberos o acercarse al cuartel antes del inicio.

Finalmente, el capacitador adelantó que se trabaja en otra jornada dirigida a profesores de educación física y personas vinculadas a colonias y actividades deportivas.