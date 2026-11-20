El intendente de Villa Cañás, Norberto “Tito” Gizzi, informó el viernes 20 de noviembre sobre la tercera entrega del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) de 2026, que alcanzó los 26 millones de pesos para diez escuelas locales, incluyendo dos rurales. Esta distribución se suma a los 57 millones entregados en los dos períodos anteriores, totalizando más de 83 millones para el año.

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Gizzi detalló que la asignación de recursos se realiza tras recorridas por cada establecimiento para evaluar sus necesidades, principalmente en edificios antiguos que requieren mantenimiento constante, como reparaciones de techos y humedad. A pesar del monto destinado, el intendente reconoció que los fondos no alcanzan para cubrir todas las demandas, aunque valoró el agradecimiento de las escuelas y el cumplimiento en tiempo y forma.

En cuanto a la situación hídrica, el municipio ejecutó trabajos en canales de desagüe para mejorar el escurrimiento del agua, especialmente en la zona oeste de la ciudad, donde se bajó el nivel del canal paralelo a la ruta provincial 94 y se colocaron módulos premoldeados. Además, se intervinieron canales cercanos a las vías ferroviarias y en sectores noreste y sureste, conduciendo el agua hacia la cuenca de Las Encadenadas.

Estas obras se realizaron con el apoyo de una retroexcavadora provista por Hidráulica de la provincia, mientras que el municipio cubrió los costos de operación y mantenimiento. Según Gizzi, las lluvias recientes, que sumaron entre 70 y 80 milímetros, no generaron problemas graves gracias a estas intervenciones. También se retiró un puente caído que obstruía el paso del agua en una colectora de la ruta 94.

Por otro lado, el intendente confirmó que la apertura oficial del balneario municipal está prevista para la primera quincena de diciembre. El predio, que recibe visitantes de la región y otras provincias, se encuentra en proceso de mantenimiento, con trabajos en parrilleros, quinchos y la pileta, para la cual se adquirió una bomba de mayor caudal que agiliza el llenado.

Se mejoró además el acceso al balneario, con la colocación y compactación de escoria a lo largo de los cuatro kilómetros que conectan el casco urbano con el predio, lo que garantiza la transitabilidad incluso tras lluvias intensas. Aunque la pavimentación es una opción a futuro, actualmente el camino se mantiene en buenas condiciones.

Gizzi destacó que el nivel de agua en la laguna es favorable para las actividades náuticas y recreativas, lo que ya atrae visitantes antes de la temporada oficial. Durante el último fin de semana, el balneario recibió turistas de otras provincias, lo que refleja el interés regional por este espacio.

La Municipalidad continúa con las acciones para mejorar la infraestructura educativa y turística, buscando atender las demandas locales y potenciar el desarrollo de Villa Cañás.

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