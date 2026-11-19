Un hombre de 32 años fue condenado a 14 años de prisión por abusar sexualmente de dos niñas y un niño en La Gallareta, departamento Vera. La sentencia fue dictada por unanimidad por un tribunal integrado por los jueces Mauricio Martelossi, Gonzalo Basualdo y Natalia Palud, tras un juicio oral realizado en los tribunales de Vera.

La fiscal Paula Prieto, que representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate, informó que los abusos ocurrieron durante aproximadamente dos años en una vivienda donde el condenado convivía con las víctimas, quienes cursaban la escuela primaria. En ese domicilio también residía la pareja del acusado, madre de los tres menores.

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Prieto detalló que al menos en una ocasión el agresor cometió un abuso en otro domicilio, en perjuicio de una de las hijas de su pareja. La denuncia fue presentada por la madre de las víctimas luego de que una de las niñas le relatara lo sucedido con sus propias palabras.

El condenado fue declarado autor de abuso sexual gravemente ultrajante calificado, debido a la convivencia con las víctimas menores de edad. Por razones de protección a las víctimas y por tratarse de una localidad con menos de 3.000 habitantes, no se difundió la identidad completa del condenado, solo sus iniciales RAO.

La fiscal Prieto valoró que el tribunal haya considerado suficientes las pruebas presentadas para acreditar los hechos y señaló que analizarán los fundamentos del fallo para definir los pasos a seguir.

Fuente: parte de prensa oficial.

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