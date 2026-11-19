El jueves 19 de noviembre, el Municipio de Lanús decretó tres días de duelo por la muerte de dos operarios de Metrogas tras la explosión e incendio ocurridos hace casi una semana en Remedios de Escalada.

Foto: Redes sociales

El intendente Julián Álvarez expresó su pesar por el fallecimiento de Marcelo García y Néstor Julián Da Alessandro. García, de 47 años, fue encontrado sin vida en el lugar del siniestro, mientras que Da Alessandro murió en el Centro Médico Integral Fitz Roy, donde permanecía internado en terapia intensiva.

La confirmación de la identidad de García se realizó tras el cotejo de ADN, según informó la Fiscalía a los familiares. El hallazgo del cuerpo fue resultado de una intensa búsqueda realizada desde el momento del accidente.

En un comunicado oficial, el municipio manifestó su acompañamiento a las familias, compañeros de trabajo y allegados de las víctimas en este momento de dolor. La medida de duelo busca reconocer la gravedad del accidente y el impacto en la comunidad laboral y local.

La explosión en Remedios de Escalada generó una fuerte conmoción en la zona y motivó cuestionamientos sobre los controles de seguridad en la empresa Metrogas, según antecedentes previos. La investigación judicial continúa para determinar las causas del siniestro y responsabilidades.

En este marco, el municipio de Lanús mantiene la atención en la asistencia a los afectados y la prevención de futuros incidentes similares.

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