Una intendenta de Chaco prohibió tomar mate mientras se atiende al público

La intendenta de Barranqueras, en la provincia de Chaco, Magda Ayala, dispuso que los empleados municipales no puedan tomar mate mientras realizan tareas de atención al público. La funcionaria explicó que la decisión busca garantizar que los vecinos reciban una respuesta sin demoras vinculadas a esta práctica.

"El vecino que entra a la municipalidad tiene que ser bien atendido y no tiene por qué estar esperando que uno termine de tomar mate", expresó Ayala al fundamentar su postura.

La medida está dirigida al personal que mantiene contacto directo con los ciudadanos en las dependencias municipales. Según la explicación de la intendenta, la atención de los contribuyentes debe tener prioridad durante el horario laboral.

La explicación de la intendenta

Para defender su decisión, Ayala comparó la situación de los empleados administrativos con la de otros trabajadores municipales que desempeñan funciones fuera de las oficinas.

En ese sentido, mencionó a los agentes encargados de la limpieza urbana, el mantenimiento del alumbrado público y el ordenamiento del tránsito, quienes desarrollan sus actividades en la vía pública sin llevar mate durante sus recorridos, según planteó.

Con esta comparación, la funcionaria buscó establecer un criterio común respecto de las responsabilidades laborales de los distintos sectores de la administración.

Además, recordó que el funcionamiento del municipio se sostiene con los aportes de los vecinos y los recursos provenientes de la coparticipación. Por ese motivo, consideró necesario garantizar que la prestación de los servicios públicos responda a las necesidades de la comunidad.

Una decisión vinculada con la atención municipal

La disposición pone el foco en una costumbre extendida en los ámbitos laborales argentinos: compartir mate durante la jornada de trabajo.

Sin embargo, el planteo de Ayala no se centra en el consumo de la infusión en términos generales, sino específicamente en las situaciones en las que podría interferir con la atención de las personas que concurren a realizar trámites.

De acuerdo con las declaraciones difundidas, la intención es que los empleados concentren su actividad en resolver las consultas y gestiones de los contribuyentes durante el horario de atención.

Por otro lado, el material disponible no permite establecer si la decisión fue formalizada mediante una resolución administrativa, si contempla excepciones o si existen sanciones previstas para quienes no la cumplan.

Tampoco se difundieron en la información original declaraciones de empleados municipales o representantes sindicales sobre la implementación de la medida.

Qué se conoce sobre su aplicación

Hasta el momento, la información difundida se concentra en los fundamentos expresados por la jefa municipal.

No se precisó si la prohibición alcanza exclusivamente a los puestos de atención al público o si también comprende otras dependencias administrativas.

La implementación de la disposición y las eventuales respuestas de los trabajadores permitirán conocer su alcance dentro del funcionamiento cotidiano de la Municipalidad de Barranqueras.