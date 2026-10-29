Seis empresas de Firmat buscan nuevos negocios en el RIGI

La ciudad de Firmat participa este jueves 29 de octubre de la primera Ronda de Negocios vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que tiene lugar en la Estación Fluvial de Rosario. El encuentro reúne a empresas de distintos sectores con el objetivo de generar contactos comerciales y oportunidades de participación en proyectos de inversión de alcance nacional.

La delegación firmatense está integrada por el intendente Leonel Maximino, la presidenta del Concejo Municipal, Griselda Valdecasa, y representantes de seis firmas de la ciudad: Cardinalli, Martinotti, Tardini, Rospar, Ormet y Pierabella.

La participación busca acercar a las industrias locales a empresas que desarrollan proyectos en los sectores energético, minero y de infraestructura, actividades que demandan proveedores de insumos, equipamiento y servicios especializados.

Más de 1.700 empresas inscriptas

Según los datos difundidos durante la jornada y reproducidos por Región360, más de 1.700 empresas se inscribieron para participar del evento, mientras que alrededor de 840 contaban con reuniones comerciales previamente coordinadas.

La apertura estuvo encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, con la presencia de funcionarios nacionales, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, además de representantes de otras provincias.

Durante su intervención, Pullaro destacó la capacidad productiva de Santa Fe y planteó la necesidad de que las industrias provinciales se incorporen a las cadenas de proveedores de grandes inversiones.

El gobernador también indicó que unas 700 empresas santafesinas ya suministran productos o servicios relacionados con Vaca Muerta, un antecedente que presentó como referencia para ampliar la participación industrial de la provincia.

El desafío de incorporar a las pymes regionales

La presencia de las firmas de Firmat se vincula con la búsqueda de nuevos mercados para la industria metalmecánica y otros sectores productivos de la región.

El RIGI establece un marco de incentivos para determinados proyectos de gran inversión. Aunque el régimen está dirigido a emprendimientos que cumplen requisitos específicos, sus cadenas de abastecimiento pueden generar oportunidades para pequeñas y medianas empresas.

En este contexto, la posibilidad de establecer relaciones comerciales dependerá de las necesidades de cada proyecto, las condiciones de contratación y la capacidad de las firmas locales para cumplir con los requerimientos técnicos y productivos.

Santa Fe apunta a las inversiones energéticas y mineras

Durante la apertura, Pullaro comparó las perspectivas de los sectores energético y minero con el aporte que realiza actualmente el agro a las exportaciones argentinas.

Según las cifras mencionadas en su discurso, el sector agropecuario generó 51.000 millones de dólares en exportaciones durante el último año, mientras que las proyecciones citadas por el mandatario ubican a la minería y la energía en niveles similares hacia 2030. Se trata de estimaciones, no de resultados asegurados.

Además, el gobernador planteó la importancia de aprovechar la infraestructura portuaria santafesina y destinar recursos a mejorar las rutas y las redes energéticas.

Para las empresas firmatenses, el encuentro representa una instancia de vinculación con potenciales clientes y socios comerciales. Hasta el momento, no se informaron contratos firmados ni acuerdos específicos derivados de su participación.