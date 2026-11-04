Sportsman y Central Argentino definirán el título el lunes en Santa Isabel

La definición del campeonato de Primera División B de la Liga Venadense de Fútbol ya tiene fecha, horario y escenario confirmado. Sportsman de Villa Cañás y Central Argentino de Venado Tuerto se enfrentarán el próximo lunes 9 de noviembre, desde las 17, en el estadio Manuel Boggio del Club General Belgrano de Santa Isabel.

El encuentro determinará al campeón de la categoría, luego de una serie final en la que ambos equipos consiguieron una victoria. Los dos clubes ya aseguraron su ascenso a Primera División A para la próxima temporada, por lo que el último compromiso tendrá como objetivo exclusivo la consagración.

Por qué la final se jugará el lunes

La decisión se tomó durante la reunión de delegados realizada en la Liga Venadense de Fútbol, donde se analizaron las condiciones organizativas y de seguridad para disputar el encuentro.

Inicialmente, la programación debía contemplar los compromisos de cuartos de final de Primera División A, previstos para el domingo. Sin embargo, la Policía planteó dificultades para garantizar la cobertura de seguridad de todos los partidos durante la misma jornada.

Ante esta situación, se resolvió trasladar la final al lunes 9 de noviembre, fecha señalada como feriado nacional en la comunicación difundida.

Cómo se distribuirán las hinchadas en Santa Isabel

Aunque el partido se disputará en cancha neutral, la organización estableció que Sportsman tendrá la condición administrativa de local y Central Argentino actuará como visitante.

De esta manera, los simpatizantes del Tren Blanco ocuparán la tribuna local del estadio Manuel Boggio, mientras que los seguidores de Central Argentino se ubicarán en el sector visitante.

La misma distribución se aplicará a los vestuarios y bancos de suplentes de ambos equipos.

Central Argentino tiene ventaja deportiva y Sportsman está obligado a ganar

La serie comenzó en Venado Tuerto, donde Sportsman consiguió una victoria por 2 a 1 como visitante y tomó la delantera en la definición.

Sin embargo, Central Argentino respondió en el segundo encuentro, disputado el último sábado en Villa Cañás, con un triunfo por 3 a 0 que obligó a jugar un tercer partido.

Con estos resultados, el equipo venadense llega a la definición con una mejor diferencia de gol, factor que le otorga ventaja deportiva de acuerdo con el sistema de desempate informado.

Por lo tanto, Central Argentino se consagrará campeón si gana o empata, mientras que Sportsman deberá imponerse en los 90 minutos para quedarse con el título.

FINAL DE PRIMERA DIVISIÓN B Día y horario Lunes 9/11 · 17:00 Estadio Manuel Boggio Local administrativo Sportsman Visitante Central Argentino ¿QUÉ NECESITA CADA EQUIPO PARA SER CAMPEÓN? Sportsman: necesita ganar para quedarse con el título. Central Argentino: tiene ventaja deportiva y le alcanza con empatar para consagrarse campeón.

El encuentro cerrará la temporada de Primera División B y definirá cuál de los dos equipos ascenderá con el título de campeón. La expectativa estará puesta en la respuesta de Sportsman después de la derrota sufrida en Villa Cañás y en la posibilidad de Central Argentino de aprovechar su ventaja deportiva.