Liga Venadense: se ponen en marcha los cuartos de final

La Liga Venadense de Fútbol definió la programación de los cuartos de final de Primera División A, que comenzarán este domingo con cuatro encuentros de ida. Todos los partidos se disputarán desde las 17, en una instancia que marcará el inicio de la etapa eliminatoria del campeonato.

La organización quedó establecida luego de una reunión entre los representantes de los clubes clasificados. Racing Club, Teodelina FBC, Studebaker y Unión y Cultura, los cuatro mejores ubicados de la fase anterior, optaron por comenzar sus respectivas series como visitantes y definirlas posteriormente en sus estadios.

Cuartos de final - Partidos de ida Partido de ida Horario Peñarol vs. Racing Club 17:00 Sportsman Carmelense vs. Teodelina FBC 17:00 Jorge Newbery (VT) vs. Studebaker 17:00 Juventud Pueyrredón vs. Unión y Cultura 17:00

Los encuentros se desarrollarán en Elortondo, Carmen y dos escenarios de Venado Tuerto.

Para Studebaker, representante de Villa Cañás, el desafío comenzará en condición de visitante frente a Jorge Newbery de Venado Tuerto, con el objetivo de conseguir un resultado favorable de cara a la revancha.

Aumenta el valor de las entradas y será obligatorio filmar los partidos

La Liga Venadense también comunicó dos modificaciones para esta instancia del campeonato.

El precio de la entrada general pasará de $12.000 a $15.000, lo que representa un incremento del 25%.

Además, todos los clubes deberán garantizar la filmación de los encuentros. El material audiovisual podrá ser solicitado por la organización en caso de registrarse incidentes durante los partidos.

La Cuarta Especial también comienza sus playoffs

La categoría de reserva disputará los encuentros de ida de los cuartos de final, con una programación distribuida entre sábado, domingo y una fecha todavía pendiente de confirmación.

Jorge Newbery recibirá a Studebaker el domingo en Venado Tuerto, en una jornada que tendrá enfrentamientos entre ambas instituciones tanto en Primera División como en Cuarta Especial.

Por su parte, Juventud Pueyrredón enfrentará a Teodelina FBC el sábado en Venado Tuerto, mientras que Unión y Cultura jugará ante San Martín el domingo desde las 11.

El cruce entre Peñarol y Sportsman Carmelense comenzará en Elortondo, aunque resta confirmar si se disputará el sábado o el lunes.

Sportsman de Villa Cañás y Central Argentino definen la final de Primera B

La actividad de la Liga Venadense también tendrá un encuentro correspondiente a la definición de Primera División B.

Sportsman de Villa Cañás y Central Argentino, ambos con el ascenso asegurado, deberán disputar el tercer partido de la final del campeonato.

El escenario anunciado es la cancha de General Belgrano de Santa Isabel, a partir de las 17.

La fecha exacta deberá confirmarse, debido a una inconsistencia entre el día y la fecha publicados en la programación original.

De esta manera, la Liga Venadense ingresa en una etapa de definiciones tanto en Primera A como en las categorías de reserva y ascenso.