La fecha 14 del Torneo Clausura de Primera División masculina de la Asociación Venadense de Básquet llegará a su cierre este viernes con tres partidos: Centenario recibirá a Argentino, Firmat FBC enfrentará a Olimpia BBC y Atlético Elortondo jugará ante Club Ciudad.

La jornada permitirá completar la programación de la fecha, mientras los equipos continúan su participación en la competencia regional.

Atenas superó a Sportsman por 82 a 55

Uno de los encuentros ya disputados tuvo como protagonistas a Atenas y Sportsman Club Social y Deportivo de Villa Cañás. El conjunto dirigido por Sergio Pugliese se impuso por 82 a 55 ante el equipo conducido por Enzo Guzmán, con una diferencia de 27 puntos.

Bautista Peralta fue el máximo anotador de Atenas y del partido, con 28 puntos, cinco rebotes y dos asistencias. También se destacaron Lautaro Galeano, con 10 unidades, y Andrés Sollberg, con 9.

Por el lado de Sportsman, Santiago Zalio Benko encabezó la ofensiva con 18 puntos, seguido por Bruno Magnabosco, Juan Franco Regnicoli y Nicolás Galante, quienes aportaron 8 tantos cada uno.

En el apartado de rebotes, Magnabosco sumó 10 y Galante capturó 9, mientras que Ismael Brahin registró 7 puntos y 6 rebotes.

Los partidos que completan la fecha 14

Este viernes 30 de octubre se disputarán los siguientes encuentros a las 21:30h:

Local VS. Visitante Centenario vs. Argentino Firmat FBC vs. Olimpia BBC Atlético Elortondo vs. Club Ciudad

Sportsman buscará recuperarse

Tras la derrota ante Atenas, el conjunto de Villa Cañás deberá enfocarse en sus próximos compromisos del Clausura. En el encuentro, Sportsman registró 55 puntos, 34 rebotes y 10 asistencias, de acuerdo con la planilla estadística oficial.

Con los tres partidos programados para este viernes quedará completada la fecha 14 y se podrá actualizar el panorama de la competencia.

Espacio sugerido: fotografía del partido Atenas-Sportsman después del segundo subtítulo; imagen del fixture antes de los encuentros del viernes.