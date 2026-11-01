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Racing terminó primero, Studebaker avanzó y la B tendrá desempate

La División A completó su fase regular y quedaron definidos los cuartos de final. En Villa Cañás, Central Argentino derrotó 3-0 a Sportsman y obligó a disputar un tercer partido para definir al campeón de la División B.

GASTON PAROLAGASTON PAROLA

La Liga Venadense de Fútbol vivió un fin de semana de definiciones. Racing Club de Teodelina se quedó con el primer puesto de la fase regular de Primera División A, Studebaker aseguró su lugar entre los protagonistas de los cuartos de final y la definición del campeonato de ascenso se extendió después del triunfo de Central Argentino sobre Sportsman.

La última fecha de la máxima categoría se disputó el domingo 1 de noviembre y dejó establecidos los ocho equipos que continuarán en competencia. Mientras tanto, la División B deberá esperar un tercer enfrentamiento para conocer a su campeón.

Racing ganó y se quedó con el primer puesto

Racing Club de Teodelina llegó a la última jornada igualado en puntos con Teodelina FBC. Sin embargo, los resultados terminaron favoreciendo a la Academia, que derrotó 4-0 a Sportivo Sarmiento y alcanzó las 58 unidades.

El equipo de Teodelina completó la fase regular con 16 victorias, diez empates y dos derrotas en 28 partidos.

Por su parte, Teodelina FBC cayó 1-0 ante Juventud Pueyrredón y terminó segundo con 55 puntos.

La jornada también confirmó el descenso de Sportivo Sarmiento de Maggiolo, que jugará la próxima temporada en la División B.

Studebaker ganó en Villa Cañás y terminó tercero

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Studebaker cerró su participación en la fase regular con una victoria por 3-2 frente a Atlético San Martín.

El conjunto de Villa Cañás alcanzó los 51 puntos y finalizó en la tercera posición, por delante de Unión y Cultura, que también sumó 51 unidades y tuvo fecha libre.

De esta manera, el Verde tendrá como rival en cuartos de final a Jorge Newbery de Venado Tuerto, que venció 4-1 a Deportivo San Jorge y terminó sexto con 42 puntos.

En los restantes encuentros, Sportivo Carmelense superó 1-0 a Sportivo Rivadavia, Atlético Peñarol goleó 4-0 a General Belgrano y Juventud Unida derrotó 5-1 a Atlético Elortondo.

Todos los resultados de la fecha 30

LIGA VENADENSE DE FÚTBOL
RESULTADOS FECHA 30 - DIVISIÓN A
LocalResultadoVisitante
Atlético Peñarol4 - 0General Belgrano
Jorge Newbery (VT)4 - 1Deportivo San Jorge
Racing Club4 - 0Sportivo Sarmiento
Studebaker3 - 2Atlético San Martín
Juventud Pueyrredón1 - 0Teodelina FBC
Sportivo Carmelense1 - 0Sportivo Rivadavia
Juventud Unida5 - 1Atlético Elortondo
Equipo libre: Unión y Cultura.
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LIGA VENADENSE DE FÚTBOL
CUARTOS DE FINAL - PRIMERA DIVISIÓN A
CRUCES CONFIRMADOS - CUARTOS DE FINAL
Equipo 1VS.Equipo 2
Racing ClubVS.Atlético Peñarol
Teodelina FBCVS.Sportivo Carmelense
StudebakerVS.Jorge Newbery (VT)
Unión y CulturaVS.Juventud Pueyrredón
Información importante:
Fechas, horarios y escenarios pendientes de confirmación.
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Los ocho equipos que avanzaron a esta instancia continuarán la disputa por el campeonato de Primera División A.

Central Argentino ganó en Villa Cañás y habrá tercer partido

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La otra definición del fin de semana se produjo el sábado 31 de octubre en el estadio Raúl “Pochi” Amorós, donde Sportsman recibió a Central Argentino por la revancha de la final de Primera División B.

El conjunto visitante se impuso por 3-0, con goles de Tolosa, Villarroel y Pérez, y consiguió el resultado que necesitaba para extender la serie.

Sportsman había ganado el primer enfrentamiento por 2-1 y llegaba a la revancha con la posibilidad de quedarse con el campeonato. Sin embargo, Central Argentino revirtió el resultado de aquel encuentro y consiguió una victoria que dejó a ambos equipos con un triunfo por lado.

LIGA VENADENSE DE FÚTBOL
FINAL DE PRIMERA DIVISIÓN B
RESULTADOS DE LA SERIE FINAL
PartidoResultadoGanador
Primer partido2 - 1Sportsman
Segundo partido0 - 3Central Argentino
SERIE IGUALADA
Sportsman: 1 triunfo | Central Argentino: 1 triunfo
HABRÁ TERCER PARTIDO
Sportsman vs. Central Argentino
Fecha, horario y escenario pendientes de confirmación.
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La Liga Venadense deberá establecer las condiciones del encuentro decisivo, incluida su programación y escenario.

Para Sportsman, la próxima presentación representará una nueva oportunidad de conquistar el título. Central Argentino, por su parte, llegará después de haber conseguido una victoria como visitante.

Con los cuartos de final de la División A definidos y la final del ascenso todavía abierta, la Liga Venadense ingresa en una nueva etapa de definiciones.

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