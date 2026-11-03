San Martín lidera el repechaje del Torneo UDC tras la primera fecha

Se disputó la primera fecha del repechaje del Torneo UDC de hockey femenino, organizado por la Federación Unión del Centro, con la participación de San Martín de Laboulaye, Jorge Newbery de Rufino, Belgrano de Sancti Spíritu y Municipalidad de Venado Tuerto.

La jornada comprendió encuentros de Primera División, Sub 19, Sub 16 y Sub 14, cuyos resultados se acumulan para determinar las posiciones generales de cada institución.

Luego de la primera fecha, San Martín lidera con 10 puntos, apenas uno por encima de Jorge Newbery, que reúne 9 unidades. Más atrás aparecen Belgrano, con 3 puntos, y Municipalidad, con 1.

La clasificación sigue abierta

La competencia contempla tres fechas y solamente el equipo que termine primero en la tabla general conseguirá el lugar en Primera División del Torneo UDC. Los otros tres participantes disputarán la División B.

Por lo tanto, todavía quedan dos jornadas para definir la clasificación y los cuatro clubes mantienen posibilidades matemáticas.

Tabla general tras la primera fecha Posición Equipo Puntos 1.º San Martín 10 2.º Jorge Newbery 9 3.º Belgrano SS 3 4.º Municipalidad 1 Importante: Restan dos fechas del repechaje. Solamente el equipo que finalice primero en la tabla general jugará en Primera División del Torneo UDC. Los otros tres competirán en la División B.

Los resultados de la primera fecha

En Primera División, San Martín venció 10-0 a Municipalidad, mientras que Jorge Newbery superó 3-1 a Belgrano.

En Sub 19, Newbery ganó 4-1 frente a Belgrano y Municipalidad igualó 2-2 con San Martín.

Por su parte, en Sub 16, Belgrano derrotó 4-2 a Newbery y San Martín superó 4-2 a Municipalidad.

Finalmente, en Sub 14, Newbery venció 2-1 a Belgrano y San Martín se impuso 1-0 ante Municipalidad.

Dos fechas para definir el único lugar en Primera

La diferencia de apenas un punto entre San Martín y Jorge Newbery mantiene abierta la disputa por el primer puesto. Belgrano y Municipalidad buscarán recuperar terreno en las próximas jornadas.

La clasificación definitiva se conocerá una vez completadas las tres fechas del repechaje.