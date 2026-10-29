El Gobierno de Venado Tuerto realizó una nueva jornada del Entrenamiento 923, una propuesta de capacitación destinada a brindar herramientas para la prevención de consumos problemáticos y el acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La actividad se desarrolló el martes 27 de octubre bajo el lema “Pensar en Prevención, el camino de lo posible”. Durante el encuentro, más de 70 participantes recibieron sus certificados tras formar parte de este proceso de formación comunitaria.

La iniciativa es impulsada por el programa Creer, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano municipal, y apunta a preparar a vecinos, referentes barriales e integrantes de instituciones para intervenir desde la escucha, la orientación y el acompañamiento temprano.

Una capacitación para fortalecer el trabajo comunitario

La jornada contó con la presencia del intendente Leonel Chiarella, la secretaria de Desarrollo Humano, Mariana Iturbide, integrantes del equipo de preventores y representantes del Centro de Día.

También participaron referentes institucionales, integrantes de comunidades de fe, familiares y vecinos que se sumaron a la propuesta.

Durante la entrega de certificados, Chiarella destacó la importancia de contar con herramientas para acompañar a otras personas.

“Lo que ustedes han transitado durante todo este tiempo es formarse, tener nuevas herramientas para poder ayudar a otros”, expresó el mandatario.

Además, sostuvo que este tipo de políticas públicas busca promover la participación colectiva y la construcción de espacios comunitarios de acompañamiento.

Prevención y primera escucha

Uno de los principales objetivos del Entrenamiento 923 es formar promotores comunitarios capaces de identificar situaciones que requieren acompañamiento, ofrecer una primera escucha y orientar a las personas hacia los dispositivos de atención correspondientes.

La secretaria Mariana Iturbide explicó que el abordaje de los consumos problemáticos requiere la participación de instituciones y referentes que mantienen contacto cotidiano con los vecinos.

“La prevención no se hace desde un escritorio: se construye tejiendo redes sólidas en el territorio, fortaleciendo a los referentes barriales y generando espacios de contención donde más se necesitan”, señaló.

En esta edición, la capacitación amplió su convocatoria al público general, además de mantener la participación de organizaciones sociales, clubes, instituciones y comunidades religiosas.

Trabajo conjunto entre municipio y provincia

El Entrenamiento 923 forma parte de una estrategia de articulación entre el Gobierno de Venado Tuerto, la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones de Santa Fe (APRECOD) y el programa Acompañarte, del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano provincial.

Mediante encuentros de formación y actividades en diferentes espacios comunitarios, la propuesta busca ampliar la cantidad de personas capacitadas para brindar orientación inicial ante situaciones vinculadas con consumos problemáticos.

La entrega de certificados marcó el cierre de esta instancia de capacitación. Sin embargo, no se informaron fechas para próximas jornadas ni resultados de seguimiento que permitan evaluar el impacto de la formación en los distintos barrios.