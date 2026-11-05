Wembanyama hizo historia en una noche de figuras en la NBA

La NBA retomó su actividad este miércoles 4 de noviembre con una programación de 14 encuentros y varias actuaciones individuales que marcaron el desarrollo de la temporada regular. Victor Wembanyama fue el principal protagonista con 52 puntos, 24 rebotes y ocho tapones en la victoria de San Antonio Spurs sobre Dallas Mavericks por 112 a 111.

La jornada también tuvo como figuras a Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Jaylen Brown y Jalen Brunson, quienes fueron determinantes en los triunfos de sus respectivos equipos.

Wembanyama estableció nuevas marcas personales

El pivote francés de San Antonio Spurs completó una actuación que quedará entre las más destacadas de su carrera. Sus 52 puntos y 24 rebotes representaron nuevas marcas personales, mientras que los ocho tapones reflejaron su participación defensiva.

Durante la primera mitad ya había acumulado 29 puntos, 15 rebotes y cinco bloqueos. Además, convirtió diez de los últimos doce puntos de los Spurs, que consiguieron su sexta victoria consecutiva.

Dallas tuvo la posibilidad de quedarse con el partido en la última posesión, pero Kyrie Irving falló su lanzamiento y San Antonio terminó imponiéndose por apenas un punto.

Wembanyama se convirtió en el segundo jugador de la historia de la NBA en registrar al menos 50 puntos, 20 rebotes y cinco tapones en un encuentro desde que se contabilizan oficialmente los bloqueos, en 1973.

Doncic y Shai superaron los 40 puntos

Luka Doncic volvió a ser determinante para Los Angeles Lakers, que vencieron como visitantes a Sacramento Kings por 116 a 103.

El esloveno terminó con 40 puntos, nueve rebotes y siete asistencias. Fue su tercer encuentro consecutivo alcanzando los 40 tantos, una producción que lo mantiene entre los principales anotadores de la competencia.

Por otro lado, Shai Gilgeous-Alexander convirtió 42 puntos en la victoria de Oklahoma City Thunder frente a Cleveland Cavaliers por 124 a 116.

El base canadiense anotó 32 de sus puntos durante la segunda mitad y fue una de las principales razones por las que Oklahoma City consiguió imponerse nuevamente sobre Cleveland.

Jokic consiguió otro triple-doble con Denver

Nikola Jokic también tuvo una participación destacada en la victoria de Denver Nuggets sobre Toronto Raptors por 128 a 109.

El serbio registró 32 puntos, diez rebotes y once asistencias, completando el triple-doble número 201 de su carrera en temporada regular.

Con esta marca, Jokic continúa acercándose al récord histórico de Russell Westbrook, quien acumula 209 triples-dobles.

Denver resolvió el encuentro con una producción ofensiva que tuvo al pivote como principal referencia.

Brunson lideró a los Knicks y Brown respondió en Philadelphia

New York Knicks consiguió una victoria por 135 a 105 sobre Chicago Bulls, con Jalen Brunson como máximo anotador del partido.

El base convirtió 33 puntos en poco más de 28 minutos, incluidos 22 durante el primer cuarto. Su actuación permitió que los Knicks establecieran diferencias desde el comienzo.

Mientras tanto, Philadelphia 76ers superó a Detroit Pistons por 112 a 106 y extendió su buen comienzo de temporada.

Jaylen Brown aportó 30 puntos y Joel Embiid acompañó con 26 tantos y 15 rebotes. Philadelphia alcanzó un registro de ocho victorias y una derrota, además de sumar su quinto triunfo consecutivo.

Miami ganó sobre el cierre del suplementario

Otro de los partidos de la jornada se definió en tiempo extra. Miami Heat derrotó a Los Angeles Clippers por 117 a 116 gracias a un triple de Klay Thompson cuando restaba un segundo para finalizar el encuentro.

Bam Adebayo fue el máximo anotador de Miami con 35 puntos, mientras que Thompson terminó con 30, incluidos ocho triples.

El resultado prolongó la serie de derrotas de los Clippers, que acumulan siete caídas consecutivas.

Todos los resultados de la NBA del 4 de noviembre Partido Resultado Spurs – Mavericks 112-111 Lakers – Kings 116-103 Thunder – Cavaliers 124-116 Nuggets – Raptors 128-109 Knicks – Bulls 135-105 76ers – Pistons 112-106 Celtics – Bucks 109-102 Nets – Hornets 114-104 Hawks – Wizards 120-105 Pacers – Grizzlies 107-103 Pelicans – Jazz 120-113 Timberwolves – Rockets 117-107 Trail Blazers – Suns 132-119 Heat – Clippers 117-116

(suplementario)

La temporada regular continuará este jueves 5 de noviembre con dos encuentros: Orlando Magic visitará a Phoenix Suns y Miami Heat enfrentará a Golden State Warriors.