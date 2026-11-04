Nicolás Ramírez no dirigirá la última fecha del Clausura: el motivo de su ausencia

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 y una de las principales novedades fue la ausencia de Nicolás Ramírez, quien dirigió el reciente Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera.

La decisión se conoció después de un encuentro que generó cuestionamientos por distintas determinaciones arbitrales. Sin embargo, desde la Asociación del Fútbol Argentino aclararon que el motivo de su ausencia responde a una cuestión médica.

De acuerdo con la explicación oficial, Ramírez «solicitó licencia por intervención quirúrgica programada». Por lo tanto, no estará disponible para dirigir durante la jornada 16.

Las jugadas del Superclásico que generaron cuestionamientos

El último enfrentamiento entre Boca y River terminó con una victoria del conjunto xeneize y tuvo varias intervenciones arbitrales que provocaron reclamos del equipo visitante.

Una de las primeras situaciones fue la expulsión de Lucas Martínez Quarta por una infracción sobre Miguel Merentiel. Ramírez revisó la acción mediante el VAR y decidió mostrarle la tarjeta roja al defensor.

Posteriormente, Gonzalo Montiel también fue expulsado por una falta sobre Lautaro Blanco. Desde River cuestionaron la diferencia de criterio respecto de una infracción anterior del propio Blanco, que había recibido una tarjeta amarilla.

Además, el conjunto de Núñez reclamó un supuesto penal de Lautaro Di Lollo sobre Nicolás Otamendi por un agarrón dentro del área y una posible segunda amonestación para Leandro Paredes.

Estas acciones formaron parte de los cuestionamientos de River, aunque las protestas no constituyen por sí mismas una confirmación de errores arbitrales.

Las críticas de River después del partido

Las decisiones de Ramírez generaron declaraciones de dirigentes y futbolistas de River.

El expresidente Rodolfo D'Onofrio cuestionó públicamente el arbitraje, mientras que el actual mandatario, Stefano Di Carlo, expresó su disconformidad con la frase: «No tienen vergüenza ni límites».

Entre los futbolistas, Nicolás Otamendi también manifestó su malestar y sostuvo: «Que designen al campeón y no competimos».

Por su parte, Gonzalo Montiel pidió «no normalizar esto», en referencia a las decisiones arbitrales que consideró perjudiciales para su equipo.

Una fecha decisiva para el Clausura 2026

La fecha 16 tendrá importancia tanto para la definición de la tabla anual como para la clasificación a los playoffs.

Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors llegan con posibilidades de quedarse con el primer puesto de la clasificación acumulada, mientras que otros equipos buscarán asegurar su lugar en los octavos de final.

En este contexto, la designación de los árbitros adquiere relevancia por las posiciones que todavía deben resolverse.

Por el momento, no se informó una fecha de regreso de Nicolás Ramírez a la actividad. Su reincorporación dependerá de la evolución posterior a la intervención médica programada.