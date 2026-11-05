Real Madrid avanza por JJ Gabriel, la promesa del Manchester United

El Real Madrid habría dado un paso importante para incorporar a JJ Gabriel, uno de los juveniles con mayor proyección del Manchester United. El delantero, que acaba de cumplir 16 años, tendría un principio de acuerdo con el conjunto español para continuar su carrera en el fútbol europeo.

La operación comenzó a tomar forma después de que el futbolista no aceptara la propuesta de continuidad presentada por el club inglés. Aunque todavía no existe una confirmación oficial, las versiones apuntan a que el Real Madrid logró posicionarse por delante de otros equipos interesados.

Entre los clubes que también habrían seguido de cerca su situación aparecen Barcelona, París Saint-Germain y Bayern Múnich.

Las negociaciones que acercan a JJ Gabriel al Real Madrid

El joven atacante viene destacándose en las divisiones inferiores del Manchester United, donde sus características ofensivas despertaron comparaciones con Neymar.

Su habilidad individual, velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno lo convirtieron en uno de los nombres que comenzaron a circular entre los principales clubes europeos.

Durante las conversaciones para renovar su vínculo, trascendió que el futbolista habría presentado una serie de condiciones para continuar en Inglaterra.

Entre las solicitudes mencionadas figuraban utilizar la camiseta número 77 con el nombre Gabriel JR, entrenarse exclusivamente con el plantel profesional, disponer de minutos garantizados en determinados encuentros y percibir un salario superior al millón de libras anuales.

Estas exigencias constituyen versiones no confirmadas oficialmente. De acuerdo con la información difundida, Manchester United solamente habría aceptado las condiciones vinculadas con el dorsal y el nombre de la camiseta.

La FIFA, un obstáculo para concretar la transferencia

Uno de los aspectos centrales de la negociación es la edad del delantero.

Las normas de la FIFA restringen los traspasos internacionales de futbolistas menores de 18 años, aunque contemplan excepciones específicas que deben ser evaluadas y autorizadas.

En el caso de Gabriel, sus vínculos familiares podrían facilitar la obtención de documentación europea. Su padre tendría ascendencia irlandesa, mientras que su madre cuenta con raíces chipriotas.

Sin embargo, disponer de un pasaporte comunitario no garantiza automáticamente la autorización para concretar una transferencia internacional siendo menor de edad.

Por ese motivo, cualquier incorporación antes de cumplir los 18 años deberá ajustarse a las excepciones reglamentarias correspondientes.

Real Madrid mantiene su política de incorporar jóvenes talentos

El interés por Gabriel se enmarca en la estrategia que el conjunto español viene desarrollando durante los últimos años, con la incorporación de futbolistas jóvenes procedentes de distintos mercados.

Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick y Franco Mastantuono forman parte de los antecedentes recientes de esa política deportiva.

En varios de esos casos, los acuerdos se concretaron antes de que los jugadores alcanzaran la mayoría de edad, pero su llegada efectiva a España se produjo una vez cumplidos los 18 años.

La situación de JJ Gabriel podría presentar características diferentes, dependiendo de su documentación y de las excepciones reglamentarias que eventualmente resulten aplicables.

Cuándo podría llegar JJ Gabriel al Real Madrid

Las versiones señalan a enero de 2027 como una posible fecha para formalizar su incorporación y firmar un contrato de larga duración.

No obstante, ese calendario dependerá de la resolución de los aspectos legales y administrativos, además de la confirmación definitiva de las instituciones involucradas.

Por ahora, el futuro del delantero continúa abierto. Real Madrid aparece como el principal candidato para quedarse con su ficha, mientras Manchester United podría perder a uno de los futbolistas destacados de sus divisiones juveniles.