Colapinto apunta a sumar en Brasil tras la sanción sufrida en México

Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Después de una carrera en México en la que mostró un ritmo competitivo, pero terminó sin sumar puntos por una sanción de la FIA, el piloto argentino buscará recuperar terreno en el circuito de Interlagos.

El representante de Alpine llega a San Pablo con el objetivo de repetir el rendimiento que le permitió competir entre los diez primeros durante distintos momentos de la competencia mexicana. La intención es transformar esa velocidad en un resultado que le permita sumar puntos para el campeonato.

Colapinto quiere repetir el rendimiento de México

En la previa de la competencia brasileña, el piloto de Pilar destacó las características del circuito y las posibilidades que ofrece para conseguir un buen resultado.

"El circuito de Interlagos es realmente histórico y es un lugar que ofrece oportunidades para aprovechar. Nos gustaría trasladar a este fin de semana el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México y cerrar la triple cita con un buen resultado", expresó Colapinto en declaraciones difundidas por Alpine.

El argentino considera que el desempeño del equipo en México dejó aspectos positivos, especialmente en el ritmo de carrera y en la posibilidad de competir dentro del grupo que pelea por los puntos.

La sanción que dejó a Alpine sin puntos en México

La última presentación de Colapinto estuvo marcada por una penalización de los comisarios deportivos de la FIA, luego de que consideraran que no había reducido suficientemente la velocidad durante un período de bandera amarilla.

La decisión modificó el resultado deportivo del argentino, que terminó sin puntos pese a haber competido en posiciones que le permitían aspirar a ingresar entre los diez primeros.

El propio piloto reconoció su responsabilidad por la maniobra y pidió disculpas después de la carrera.

"Fue una pena irnos de Ciudad de México sin puntos tras una tarde muy luchada", señaló.

Además, su compañero Pierre Gasly tampoco consiguió sumar unidades, por lo que Alpine cerró el fin de semana sin puntos.

Interlagos, una carrera especial para el argentino

El Gran Premio de Brasil representa una fecha particular para Colapinto por la cercanía geográfica con la Argentina y la presencia habitual de seguidores argentinos en las tribunas.

El piloto ha definido en distintas oportunidades a esta competencia como una carrera cercana a su casa, una circunstancia que agrega un componente especial a su participación en San Pablo.

En lo deportivo, Interlagos presenta sectores de alta velocidad, curvas técnicas y oportunidades de sobrepaso que pueden resultar determinantes para el desarrollo de la competencia.

Colapinto espera que esas características le permitan aprovechar el rendimiento del Alpine y mantenerse en la pelea por los puntos.

El objetivo de Alpine para el fin de semana

Más allá del resultado final en México, el argentino rescató la ejecución de la estrategia y el comportamiento del monoplaza durante la carrera.

"Fue una carrera muy movida y lo positivo fue que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar buen ritmo y competir en el top ten, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en San Pablo", explicó.

El próximo desafío será sostener ese rendimiento durante todo el fin de semana y evitar situaciones que comprometan el resultado.

Con el Gran Premio de Brasil por delante, Colapinto intentará cerrar esta serie de competencias con puntos para Alpine y continuar avanzando en su temporada de Fórmula 1.