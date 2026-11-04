Champions League: nueve partidos este miércoles con Real Madrid, Arsenal y Manchester City

La UEFA Champions League 2026/27 tendrá este miércoles una nueva jornada de competencia con nueve partidos programados por la cuarta fecha de la fase liga. La actividad se dividirá en dos horarios y contará con transmisiones televisivas y por streaming para Argentina.

Entre los cruces principales aparece la visita del Real Madrid al AEK Atenas, mientras que Liverpool enfrentará al Fenerbahçe en Estambul. Ambos encuentros están previstos para las 14:45.

Desde las 17:00 se disputarán los otros siete compromisos, entre ellos RB Leipzig frente a Manchester City, Slavia Praga ante Arsenal y Porto contra Napoli.

Real Madrid y Liverpool abren la jornada

El Real Madrid afrontará su compromiso como visitante ante el AEK Atenas, con transmisión anunciada por Fox Sports. En simultáneo, Liverpool jugará frente al Fenerbahçe en Turquía, partido que podrá seguirse por ESPN.

Estos dos encuentros darán inicio a la actividad del miércoles, antes del bloque principal de partidos previsto para las 17:00.

Manchester City, Arsenal y Borussia Dortmund juegan desde las 17

Uno de los encuentros destacados será el que protagonizarán RB Leipzig y Manchester City en Alemania. El equipo inglés, que cuenta con el argentino Enzo Fernández según la información difundida, tendrá un nuevo compromiso internacional con transmisión por ESPN.

Por otro lado, Arsenal visitará al Slavia Praga, mientras que Borussia Dortmund recibirá al Real Betis en el Signal Iduna Park.

La programación se completará con Porto-Napoli, PSV-Club Brugge, Lens-Como y Viking-Sabah.

Todos los partidos de Champions League de hoy Miércoles 4 de noviembre de 2026 · Horarios de Argentina Hora Partido TV / Streaming 14:45 AEK Atenas vs. Real Madrid Fox Sports 14:45 Fenerbahçe vs. Liverpool ESPN 17:00 Porto vs. Napoli Fox Sports 17:00 Viking vs. Sabah Disney+ Premium 17:00 PSV vs. Club Brugge ESPN4 17:00 Slavia Praga vs. Arsenal ESPN3 17:00 Borussia Dortmund vs. Real Betis Fox Sports 2 17:00 Lens vs. Como ESPN2 17:00 RB Leipzig vs. Manchester City ESPN * Horarios correspondientes a Argentina. La programación televisiva puede sufrir modificaciones.

La programación corresponde a la información difundida para este miércoles y puede registrar modificaciones de último momento.

Dónde ver la Champions League en Argentina

Los partidos estarán distribuidos entre las señales de ESPN y Fox Sports, además de la plataforma Disney+ Premium, de acuerdo con la programación anunciada.

La cuarta fecha continuará definiendo el panorama de la fase liga, en la que cada resultado tiene incidencia sobre las posiciones y las posibilidades de clasificación a la siguiente instancia.