Chacarita venció a Nueva Chicago y lo condenó al descenso

La última fecha de la Primera Nacional dejó una definición en la lucha por la permanencia. Chacarita Juniors derrotó 2-0 a Nueva Chicago este lunes 2 de noviembre, en San Martín, y aseguró su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino. El conjunto de Mataderos, en cambio, perdió la categoría y disputará la temporada 2027 en la Primera B Metropolitana.

El encuentro, correspondiente a la fecha 36, enfrentaba a dos equipos comprometidos con el descenso. Chacarita llegaba con 39 puntos, mientras que Nueva Chicago y Patronato acumulaban 37 unidades.

El equipo dirigido por Sergio Rondina necesitaba al menos un empate para garantizar su permanencia. Nueva Chicago, conducido por Gastón Lotito, estaba obligado a buscar un resultado que le permitiera superar a sus rivales directos.

Chacarita resolvió el partido en el segundo tiempo

Después de una primera etapa sin goles, el Funebrero consiguió abrir el marcador en el comienzo del complemento por intermedio de Maximiliano Meléndez.

Posteriormente, Nicolás Pantaleone amplió la diferencia y estableció el 2-0 definitivo, un resultado que le permitió al conjunto de San Martín asegurar su lugar en la Primera Nacional.

RESULTADO FINAL · FECHA 36 Chacarita 2 - 0 FINAL Nueva Chicago DATOS DEL PARTIDO Goles Maximiliano Meléndez y Nicolás Pantaleone Expulsado Román Zalazar (Nueva Chicago) Estadio Chacarita Juniors, San Martín Consecuencia Chacarita mantuvo la categoría y Nueva Chicago descendió a la Primera B Metropolitana.

El triunfo también confirmó la recuperación de Chacarita en el tramo final del campeonato. El equipo de Rondina consiguió tres victorias consecutivas y logró salir de la zona comprometida con el descenso.

Preocupación por una descompensación en el banco visitante

En los minutos finales, el partido debió interrumpirse por una situación médica que involucró a un integrante del cuerpo técnico de Nueva Chicago.

El colaborador sufrió una descompensación mientras permanecía en el banco de suplentes. Recibió asistencia médica y fue retirado en camilla.

Hasta el momento, la información disponible no permite precisar su evolución posterior.

Además, cuando restaban aproximadamente cinco minutos para el cierre, Román Zalazar fue expulsado y el equipo visitante terminó el encuentro con diez futbolistas.

Patronato empató con Atlético de Rafaela y también se salvó

Mientras Chacarita y Nueva Chicago disputaban su partido en San Martín, Patronato visitaba a Atlético de Rafaela en otro encuentro determinante para la permanencia.

El conjunto de Paraná igualó 0-0 frente a la Crema y consiguió conservar su lugar en la Primera Nacional gracias a la derrota de Nueva Chicago.

De esta manera, Chacarita y Patronato lograron el objetivo de mantenerse en la categoría, mientras que el Torito deberá afrontar el próximo campeonato en la Primera B Metropolitana.

Nueva Chicago vuelve a la tercera categoría después de 12 años

El descenso representa el regreso de Nueva Chicago a una división en la que no competía desde la temporada 2013/14.

La definición también tuvo un antecedente particular: en 2012, Chicago había superado a Chacarita en una serie decisiva por la permanencia, que terminó con el descenso del Funebrero.

Catorce años después, ambos clubes volvieron a encontrarse en una instancia vinculada con la continuidad en la segunda división, aunque esta vez el resultado favoreció al equipo de San Martín.

Para Nueva Chicago comienza ahora una etapa de reorganización deportiva de cara a 2027, con el objetivo de regresar a la Primera Nacional.