Champions League: partidos, horarios y dónde ver la cuarta fecha

La UEFA Champions League vuelve a tener actividad este martes 3 de noviembre con la disputa de la cuarta jornada de la fase liga. El calendario incluye nueve encuentros distribuidos en dos horarios, con partidos desde las 14.45 y una programación central a partir de las 17.00, hora argentina.

Entre los principales cruces aparece el enfrentamiento entre Barcelona y Aston Villa, que se jugará en el Spotify Camp Nou. También se destaca el encuentro entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich, previsto en el estadio Metropolitano de la capital española.

Por otro lado, Villarreal recibirá al Paris Saint-Germain, mientras que Manchester United enfrentará a Roma en Old Trafford. Ambos partidos forman parte de una jornada que reúne a equipos de las principales ligas europeas.

Todos los partidos de Champions League de hoy Horarios de Argentina. Programación informada para el martes 3 de noviembre de 2026. Hora Partido TV / Streaming 14.45 Shakhtar Donetsk vs. Sporting Lisboa ESPN3 14.45 Galatasaray vs. Stuttgart Fox Sports 17.00 Barcelona vs. Aston Villa ESPN 17.00 Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich Fox Sports 17.00 Villarreal vs. PSG ESPN3 17.00 Manchester United vs. Roma ESPN2 17.00 Feyenoord vs. Inter Fox Sports 2 17.00 Bodø/Glimt vs. Lille ESPN4 17.00 LASK vs. Slovan Bratislava Disney+ Premium Los horarios corresponden a Argentina (UTC-3). La programación televisiva puede estar sujeta a modificaciones.

Barcelona, Atlético de Madrid y PSG concentran la atención

El Barcelona afrontará su compromiso ante Aston Villa con la posibilidad de sumar puntos importantes en esta etapa del torneo. El conjunto inglés visitará el Camp Nou en uno de los partidos que abre la programación principal de las 17.00.

En Madrid, Atlético recibirá a Bayern Múnich en un encuentro entre dos equipos con experiencia en competencias internacionales. El partido se disputará en el Riyadh Air Metropolitano y tendrá transmisión de Fox Sports.

Otro de los cruces será el de Villarreal frente al PSG, en el Estadio de la Cerámica. El equipo francés llega a esta edición como campeón vigente, de acuerdo con la información de la programación difundida.

Manchester United, Inter y otros encuentros de la jornada

Manchester United recibirá a Roma en Old Trafford, en otro de los compromisos previstos para las 17.00. A la misma hora, Feyenoord jugará ante Inter en Rotterdam.

También se enfrentarán Bodø/Glimt y Lille, mientras que LASK será local ante Slovan Bratislava.

La actividad comenzará más temprano con Shakhtar Donetsk frente a Sporting de Portugal y Galatasaray ante Stuttgart, ambos desde las 14.45.

Dónde ver la Champions League en Argentina

La programación difundida contempla transmisiones por ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN4, Fox Sports y Fox Sports 2. Además, Disney+ Premium aparece como alternativa de streaming para seguir encuentros de la competencia, de acuerdo con la disponibilidad de cada partido.

La cuarta jornada continuará el miércoles 4 de noviembre, con nuevos encuentros de la fase liga. Los resultados de ambos días serán importantes para la conformación de la tabla general y la carrera por los puestos de clasificación a la siguiente instancia.

