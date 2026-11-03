Kimi Antonelli sorprendió con una decisión tras consagrarse campeón de Fórmula 1

Kimi Antonelli atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Después de consagrarse campeón mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de México, el piloto italiano de Mercedes tomó una decisión sobre su futuro: no llevará el número 1 en su monoplaza durante la temporada 2027 y continuará utilizando el 12, el dorsal que lo acompaña desde sus primeros años en el automovilismo.

El joven de 20 años se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de la categoría, superando el récord que tenía Sebastian Vettel. Su consagración llegó el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde terminó tercero y aseguró matemáticamente el campeonato, después de una temporada en la que consiguió nueve victorias.

Aunque el reglamento permite que el campeón vigente utilice el número 1, Antonelli decidió mantener su identificación habitual por motivos personales y deportivos.

El número 12 y su homenaje a Ayrton Senna

La elección de Antonelli está directamente relacionada con Ayrton Senna, uno de sus principales referentes desde la infancia.

El tricampeón brasileño utilizó el número 12 durante su primera consagración mundial, en 1988, cuando competía para McLaren. Casi cuatro décadas después, Antonelli consiguió su primer campeonato llevando ese mismo dorsal.

El italiano comenzó a utilizar el 12 en la Fórmula 4 y lo mantuvo cuando llegó a la máxima categoría en 2025, como una forma de rendir homenaje a su ídolo.

"Me quedaré con el número 12 porque es un número muy especial para mí", explicó el piloto después de su consagración en México.

Además, sostuvo que conservarlo representa una manera de afrontar el próximo campeonato sin perder de vista el trabajo que lo llevó hasta el título.

Para Antonelli, mantener ese número significa comenzar una nueva etapa, continuar mejorando y evitar que el campeonato conseguido modifique su manera de encarar las competencias.

La superstición que también influyó en su decisión

Más allá del homenaje a Senna, existe otra razón que explica por qué el italiano no quiere utilizar el número reservado para los campeones.

Antonelli reconoció que es una persona supersticiosa y que sus experiencias anteriores con el dorsal 1 no fueron positivas.

"El número uno nunca fue un buen número para mí. Cada vez que me lo puse, las cosas salieron extremadamente mal", comentó el corredor.

De esta manera, el campeón decidió conservar una identificación con la que se siente cómodo y que lo acompañó durante buena parte de su formación deportiva.

Los antecedentes de Hamilton, Verstappen y Norris

La decisión de Antonelli no es inédita en la Fórmula 1. Desde 2014, los pilotos utilizan números permanentes y el campeón vigente tiene la posibilidad, pero no la obligación, de adoptar el 1.

Lewis Hamilton es uno de los antecedentes más conocidos. Durante sus años de dominio con Mercedes, el británico mantuvo su tradicional número 44, incluso después de conquistar varios campeonatos mundiales.

En cambio, Max Verstappen decidió utilizar el número 1 durante sus cuatro temporadas como campeón con Red Bull.

Lando Norris también eligió cambiar su dorsal habitual después de conquistar el campeonato de 2025 con McLaren y comenzó a competir con el número 1 en 2026.

Con la determinación de Antonelli, la temporada 2027 será la primera desde 2021 en la que el número 1 no estará presente en la parrilla de Fórmula 1.

Antonelli prepara la defensa de su primer campeonato mundial

La consagración del italiano representa un nuevo capítulo para Mercedes y confirma la proyección deportiva del piloto que debutó en la máxima categoría en 2025.

Con nueve victorias durante 2026 y el campeonato asegurado antes de finalizar el calendario, Antonelli afrontará la próxima temporada con el objetivo de defender su corona.

Su decisión de mantener el número 12 también prolongará el homenaje a Ayrton Senna. De hecho, el italiano tiene previsto utilizar un casco especial dedicado al brasileño durante el próximo Gran Premio de San Pablo.

Mientras Mercedes comienza a proyectar el campeonato 2027, Antonelli ya dejó en claro que el título mundial no cambiará uno de los símbolos más representativos de su carrera.