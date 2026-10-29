Pullaro: “En Santa Fe, desde diciembre de 2023, manda la ley y manda el orden”

Maximiliano Pullaro encabezó hoy, en la ciudad de Santa Fe, el acto oficial de ascensos del personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip).

Se trata de 300 agentes penitenciarios que fueron ascendidos al grado inmediato superior, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Provincial Nº 1902, del 15 de septiembre de 2026, con vigencia a partir del 1 de enero de este año. Asimismo, se formalizaron los ascensos del personal de planta permanente del IAPIP, dispuestos mediante el Decreto Nº 1935, del 16 de septiembre de 2026, con efectos a partir del 1 de enero de 2025.

Durante la ceremonia en el Estadio Invencible de la capital santafesina, Pullaro recordó que allí se disputaron los Juegos Suramericanos 2026, “el evento deportivo más grande de Sudamérica” y que ese logro fue porque “los hombres y mujeres del Servicio Penitenciario y de la Policía de Santa Fe tuvieron el coraje de traer paz y orden a la provincia”.

En ese sentido, el mandatario provincial recordó que “hace tres años atrás había 344 homicidios a esta misma altura del año, mientras actualmente tenemos 128”, lo que significa la estadística más baja desde que hay mediciones de violencia en la provincia. “Tenemos que remontarnos a 1996 para tener un parámetro de estas características”, agregó.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, entre otras autoridades.

La inversión más grande en obra pública carcelaria

El gobernador reconoció que la Provincia está llevando adelante “la inversión más grande de la historia en materia de infraestructura penitenciaria” y que “no hubo ningún gobierno que haya invertido lo que invirtió la gestión que me toca conducir”, enumerando las cinco cárceles nuevas con 3.700 celdas penitenciarias, y sumando que “en cuatro años vamos a construir 4.000 celdas penitenciarias más”.

En ese sentido, el mandatario provincial afirmó que su gobierno lleva adelante obra pública carcelaria porque “estamos convencidos que quien controla la cárcel, controla la calle” y por eso, “desde el Estado no podemos dejar que ninguna organización criminal controle la cárcel, para controlar la calle”, recordando “los homicidios, las extorsiones y los delitos” que “durante tiempo se ordenaron tras las rejas”.

Garantismo bobo

Pullaro consideró que los delitos coordinados desde las cárceles sucedían porque había “una mirada del garantismo bobo, de la justicia ingenua, que creía que los delincuentes eran víctimas y no victimarios de la sociedad”, por lo que a los delincuentes “les permitían hacer lo que querían en la cárcel”, apuntando a que a esa mirada “la tuvieron muchos funcionarios judiciales de la provincia”.

El gobernador recordó, entonces cuando siendo ministro de Seguridad, “nos costaba hacerle entender a un sector de la justicia las dificultades que teníamos para trabajar” y “la cantidad de Hábeas Corpus que perdimos” cuando restringían la cantidad de alimentos que debían ingresar en función de cada uno de los detenidos. “No había forma de hacerles entender a esos funcionarios judiciales que desde su despacho, calentitos o frescos en verano, no entendían la magnitud de la decisión que estaban tomando”, aseguró.

En Santa Fe manda la ley y el orden

Más adelante, Pullaro manifestó que se viene una etapa donde “vamos a hacer lo que tenemos que hacer: a ningún delincuente se lo va a ver como pobrecito, o como una persona que fue desplazada del sistema”, dijo, sino que “al delincuente se lo va a ver como una persona que cruzó la ley y va a pagar con la pena que tiene que pagar, porque nosotros se la vamos a hacer cumplir”, indicó.

El mandatario provincial reconoció, asimismo, que “no hemos ganado ninguna batalla”, ya que “las organizaciones criminales están contenidas, pero no están terminadas”, por lo cual convocó a “seguir avanzando con mucha determinación y vocación”.

Por último, Pullaro aseguró ante los presentes que la provincia le demostró al resto de Argentina y al mundo que “hay un proceso de construcción de seguridad pública, donde se respetan las garantías constitucionales y donde estamos mostrando que todos los días nuestra sociedad puede vivir mejor” porque “en Santa Fe, desde el 10 de diciembre del 2023, manda la ley y el orden”, concluyó.

Fuente: Gobierno de la Provincia de Santa Fe