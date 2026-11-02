Hombre condenado a prisión perpetua por homicidio en Santa Fe

El lunes 2 de noviembre, en los tribunales de Santa Fe, se dictó la condena a prisión perpetua contra Augusto Joaquín Monzón, de 25 años, por el homicidio de Carlos Alberto Farías ocurrido en febrero de 2024.

El juez Pablo Spekuljak impuso la pena en la audiencia de cesura tras la declaración de culpabilidad por parte de un jurado popular el pasado 20 de octubre. Los 12 miembros del tribunal coincidieron unánimemente en la responsabilidad de Monzón por homicidio críminis causa.

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El fiscal Estanislao Giavedoni, a cargo de la investigación y representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el juicio, detalló que el hecho ocurrió el miércoles 21 de febrero de 2024 en un local comercial de venta de indumentaria ubicado en la peatonal, en San Martín al 2600.

Según la acusación, Monzón convocó a Farías a ese lugar alrededor de las 13:30. Farías, quien se dedicaba informalmente al intercambio de moneda extranjera, fue atacado por Monzón con un objeto contundente en el rostro y la cabeza con la intención de matarlo y apropiarse del dinero que llevaba.

La víctima falleció en el lugar. Posteriormente, Monzón ocultó el cuerpo en el depósito del comercio, cubriéndolo con bolsas que contenían prendas de vestir, y limpió las manchas de sangre que quedaron en el salón y en un pasillo que conduce al depósito.

Además, el fiscal indicó que Monzón sustrajo un teléfono celular y una suma de entre 15.000 y 20.000 dólares de la víctima.

Durante la audiencia de cesura, la defensa de Monzón presentó varios planteos que fueron rechazados por el juez Spekuljak. Entre ellos, se encontraba un pedido de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y de ciertos artículos del Código Penal y la Ley de Ejecución Penal.

El caso fue investigado por la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 1, con sede en Santa Fe.

Fuente: parte de prensa oficial.

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