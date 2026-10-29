Los sueldos provinciales de octubre comenzarán a pagarse el 2 de noviembre

El Gobierno Provincial anunció que el pago de los haberes de octubre comenzará el lunes 2 de noviembre de 2026 y finalizará el miércoles 11. El primer turno comprenderá al personal policial y penitenciario y a los pasivos con un monto de bolsillo de hasta $1.580.000. Para estos grupos, la acreditación en cuenta se realizará el sábado 31 de octubre.

Según informó el Ministerio de Economía, la liquidación incluirá el aumento paritario acordado para el segundo semestre. A octubre, la suba alcanza el 7,1% respecto del sueldo de junio, con incrementos del 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre y 1,6% en octubre.

También se contempla un incremento mínimo garantizado de $130.000 respecto de junio. De acuerdo con la información oficial, ese piso representa una mejora del 11,3% en el segundo semestre para los sectores iniciales del escalafón.

Después del primer turno, el martes 3 de noviembre cobrarán los trabajadores activos a quienes les corresponda percibir un monto de bolsillo de hasta $1.580.000. Ese mismo día será el turno de los docentes de Escuelas Privadas Transferidas del 1° y 2° Convenio.

El miércoles 4 de noviembre se abonarán los haberes del resto de los activos, con ingresos de bolsillo superiores a $1.580.000. La jornada también incluirá a los docentes de Escuelas Privadas Históricas.

El jueves 5 de noviembre cobrarán los pasivos que perciban un monto de bolsillo superior a $1.580.000, con lo que se completará el pago a ese sector.

El último turno está previsto para el miércoles 11 de noviembre y corresponde a las Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Aunque esa es la fecha fijada en el cronograma, los fondos de este grupo estarán acreditados en cuenta el viernes 6 de noviembre.

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