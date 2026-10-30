Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 por una diferencia de apenas 28 puntos sobre Kylian Mbappé. Según las puntuaciones oficiales difundidas por France Football, el delantero inglés del Bayern Múnich obtuvo 1.055 unidades, mientras que el atacante francés del Real Madrid reunió 1.027.

El español Lamine Yamal completó el podio con 881 puntos. Detrás quedaron Rodri, con 726, y Lionel Messi, que alcanzó las 612 unidades y terminó en el quinto lugar de la clasificación.

La ventaja de Kane también se reflejó en las preferencias para encabezar las listas: 40 periodistas lo eligieron en el primer puesto, frente a los 23 que ubicaron a Mbappé como el mejor de la temporada. La suma de los puntos otorgados en las diez posiciones de cada voto determinó el resultado final.

Messi fue el argentino mejor ubicado. El capitán de la Selección quedó por debajo de los tres integrantes del podio y de Rodri. El otro representante argentino en la clasificación final fue Lautaro Martínez: el delantero del Inter de Milán ocupó el puesto 22, con 11 puntos.

El jurado estuvo compuesto por 100 periodistas especializados, cada uno en representación de un país. La evaluación abarcó el rendimiento de los futbolistas entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, tanto en sus clubes como en sus selecciones.

Cada integrante del jurado seleccionó a diez jugadores. El sistema asignó 15 puntos al primero, 12 al segundo y 10 al tercero. Para los siete lugares restantes, la escala fue de 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto, respectivamente.

Los 28 puntos que separaron a Kane de Mbappé dejaron una definición estrecha, aunque hubo antecedentes con diferencias menores. En 2019, Messi superó a Virgil van Dijk por siete unidades. En 1996, Matthias Sammer se impuso sobre Ronaldo Nazário por un solo punto.