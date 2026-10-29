En el marco de las actividades vinculadas al Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, la Comuna de Berabevú desarrolló un taller destinado a estudiantes de la Escuela Secundaria Orientada Particular Incorporada (ESOPPI) N.º 8082.

La propuesta fue impulsada por la gestión del presidente comunal Leo Bagnasco, a través del Gabinete Psicopedagógico local, con el objetivo de generar un espacio de intercambio y reflexión sobre el cuidado de la salud mental durante la adolescencia.

La actividad estuvo coordinada por la psicóloga Mónica Redolfi y la licenciada en Psicopedagogía Eliana Córdoba, quienes trabajaron con los alumnos mediante distintas dinámicas orientadas a reconocer la importancia de expresar emociones, escuchar a los demás y abordar situaciones que pueden afectar el bienestar personal.

Un espacio para hablar sobre las emociones

Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la prevención, el respeto y la necesidad de contar con ámbitos donde los adolescentes puedan compartir sus inquietudes.

La iniciativa buscó acercar herramientas para el cuidado emocional y promover el diálogo dentro de la comunidad educativa.

En esta etapa de la vida, las relaciones sociales, las exigencias escolares y los cambios personales forman parte de los desafíos cotidianos de los jóvenes. Por eso, las actividades de prevención y acompañamiento constituyen una oportunidad para trabajar estas cuestiones desde las instituciones educativas.

Según la información difundida, el taller combinó instancias de participación y reflexión colectiva, con el acompañamiento de las profesionales del equipo comunal.

No se informó la cantidad de estudiantes que participaron ni se difundieron evaluaciones posteriores sobre los resultados de la actividad.

Trabajo conjunto entre la Comuna y la escuela

La jornada fue posible mediante la articulación entre el Gabinete Psicopedagógico de la Comuna y las autoridades de la ESOPPI N.º 8082.

Desde la administración local agradecieron especialmente a la directora del establecimiento, Alejandra Mellano, por facilitar las instalaciones y recibir al equipo profesional encargado de desarrollar la propuesta.

La participación de profesionales de distintas disciplinas permitió abordar la temática desde una perspectiva que integra aspectos psicológicos, educativos y sociales.

La importancia de la prevención en las escuelas

El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora cada 10 de octubre y busca promover la concientización sobre el bienestar psicológico, la prevención y el acceso a espacios de acompañamiento.

En ese contexto, las instituciones educativas cumplen un papel importante en la detección temprana de situaciones que pueden requerir orientación profesional y en la construcción de vínculos basados en el respeto.

Con esta actividad, la Comuna de Berabevú sumó una instancia de trabajo con adolescentes de la localidad, mediante la participación de su equipo psicopedagógico.

Por el momento, no se comunicó si están previstos nuevos encuentros o si la propuesta tendrá continuidad durante el ciclo lectivo.