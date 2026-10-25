Sportsman ganó en la ida y quedó a un paso del título

El equipo de Villa Cañás derrotó 2 a 1 a Central Argentino en el estadio Néstor Vidoret, con goles de Baltazar Zanotti y Julián Andrada. La revancha se disputará el sábado 31 de octubre.
Deportes del Sur25/10/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

Sportsman de Villa Cañás dio el primer paso en la definición del campeonato de Primera División B de la Liga Venadense de Fútbol. El conjunto dirigido por Fernando Reali se impuso por 2 a 1 frente a Central Argentino, en condición de visitante, y llegará con ventaja al encuentro decisivo.

Baltazar Zanotti y Julián Andrada convirtieron los goles del conjunto cañaseño, mientras que Ernesto Retamozo descontó para Central Argentino.

El encuentro se disputó en el estadio Néstor Vidoret y marcó el comienzo de una serie que definirá al campeón de la categoría.

Dos equipos ascendidos que buscan cerrar el año con un título

La final reúne a dos protagonistas que ya alcanzaron su principal objetivo de la temporada: el ascenso a la Primera División A.

Con ese objetivo cumplido, Sportsman y Central Argentino afrontan la definición del campeonato, que representa la última instancia competitiva del año para ambos equipos.

Sportsman consiguió un resultado favorable fuera de casa y tendrá la posibilidad de definir la serie ante su público. Por su parte, Central Argentino deberá revertir la diferencia en el partido de vuelta.

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La revancha será en Villa Cañás

El segundo encuentro de la final está programado para el sábado 31 de octubre, cuando Sportsman reciba a Central Argentino en Villa Cañás.

El equipo conducido por Fernando Reali comenzará la revancha con una ventaja de un gol en el marcador global. Central Argentino, en tanto, buscará igualar o revertir la serie para quedarse con el campeonato.

De esta manera, la Primera División B se prepara para conocer a su campeón, en una definición que tendrá a Villa Cañás como escenario.

FINAL DE PRIMERA DIVISIÓN B — IDA
LocalResultadoVisitante
Central Argentino1 - 2Sportsman
GOLEADORES
Central ArgentinoErnesto Retamozo
SportsmanBaltazar Zanotti y Julián Andrada
PARTIDO DE VUELTA
PartidoSportsman vs. Central Argentino
FechaSábado 31 de octubre
LugarVilla Cañás
HorarioA confirmar
Sportsman llega a la revancha con una ventaja de un gol en el resultado global. Ambos equipos ya aseguraron el ascenso a Primera División A.
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