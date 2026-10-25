Juan Carlos De Pablo consideró que las reformas impositiva y previsional son difíciles de concretar y dijo que no las ve antes de la próxima elección. El economista, amigo del presidente Javier Milei, también defendió la continuidad de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía y describió una realidad económica con situaciones diversas.

En una entrevista con Rosario3 por el lanzamiento de su libro “Ensayos imprescindibles sobre la economía (y la vida también)”, publicado por Sudamericana, planteó sus dudas sobre los tiempos para avanzar con esas reformas. “Las quiero ver”, respondió, y señaló que un Ejecutivo debe tomar decisiones y afrontar las disputas que implican esos cambios.

Sobre las versiones de una eventual salida de Caputo tras una visita del economista Alberto Ades a Milei, De Pablo sostuvo que no encontraba elementos para respaldarlas. Aclaró que su evaluación se basaba en lo publicado y que no tenía información interna. Su defensa de la continuidad del ministro fue, por lo tanto, una interpretación del escenario político.

En ese análisis, destacó el respaldo presidencial como un factor importante para la gestión económica. Consideró que el apoyo de Milei fortalece a Caputo frente a los pedidos y las negociaciones que debe afrontar desde el ministerio.

De Pablo confirmó que se reúne con el Presidente todas las semanas en Olivos, aunque evitó revelar el contenido de esas conversaciones. Definió los encuentros como charlas entre amigos, sin un temario establecido, y remarcó que no es asesor ni funcionario público.

Al describir la situación del país, habló de una realidad heterogénea. Puso el foco en el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan y enfrentan dificultades para cubrir las necesidades de sus familias, sin presentar un diagnóstico uniforme sobre la marcha de la economía.

Consultado por el riesgo de una corrida cambiaria durante el próximo año electoral, respondió que no tenía cómo saberlo. Según su interpretación, el equipo económico adopta medidas precautorias y aprovecha el superávit comercial para acumular reservas. Vinculó esa estrategia con la conveniencia de reducir la dependencia de una eventual asistencia externa.

Tampoco ofreció una proyección sobre el precio del dólar. Cuestionó la idea de buscar competitividad únicamente mediante una suba del tipo de cambio y sostuvo que primero deben abordarse los problemas de impuestos y aranceles.

Su nuevo libro propone acercar la economía a través de las decisiones de las personas e incluye diálogos imaginados con autores como Smith, Marx y Schumpeter. De Pablo defendió ese lenguaje sencillo y sostuvo que la experiencia cotidiana permite comprender cuestiones económicas aun sin dominar los términos técnicos.