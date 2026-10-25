Lula da Silva y Flávio Bolsonaro llegan al balotaje de Brasil con propuestas diferentes sobre el papel del Estado, la seguridad y las relaciones internacionales. La encuesta de CNT/MDA difundida el sábado 24 de octubre ubica a Flávio con el 46,3% de intención de voto y a Lula con el 45%. La diferencia es inferior al margen de error informado, de 2,2 puntos porcentuales, por lo que el sondeo no permite establecer una ventaja consolidada.

El resultado pondrá en juego la continuidad de las políticas de protección social y desarrollo productivo del actual presidente, frente a una propuesta opositora que plantea reducir impuestos, desregular la economía y estimular la inversión privada. Para la Argentina, la elección también importa por el peso de Brasil como mercado industrial y socio del Mercosur.

Lula busca sostener un modelo con intervención estatal para reducir las desigualdades. En el plano internacional, su orientación combina la participación en los BRICS, el acercamiento a China y la búsqueda de autonomía frente a Estados Unidos. Una eventual reelección, sin embargo, no asegura que pueda avanzar con todas sus iniciativas: las restricciones fiscales y la negociación legislativa condicionarán su capacidad de gobierno.

Flávio propone un cambio económico basado en menores impuestos y una reducción de las regulaciones. El alcance de esas medidas dependerá de los tributos que se modifiquen y de cómo se compensen los recursos que deje de recibir el Estado. La promesa abre una discusión sobre el financiamiento de los servicios públicos y las políticas sociales.

En seguridad, el candidato opositor plantea endurecer la respuesta al crimen organizado y promete incorporar a Brasil al Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Donald Trump para coordinar acciones contra el narcotráfico. Esa propuesta incluye una mayor cooperación en inteligencia y seguridad.

Lula también defiende la cooperación internacional contra las redes delictivas, pero rechaza lo que considera una posible injerencia estadounidense y una amenaza a la soberanía brasileña. La diferencia entre ambos candidatos alcanza así tanto a las herramientas de seguridad como a la relación con Washington.

Un triunfo de Flávio podría favorecer un acercamiento político al gobierno de Javier Milei. La continuidad de Lula mantendría las diferencias ideológicas entre ambos presidentes. En cualquiera de los escenarios, el vínculo bilateral tiene una dimensión comercial que excede las afinidades políticas: según datos del INDEC citados en el material disponible, el intercambio alcanzó los US$ 31.195 millones en 2025, su mayor valor desde 2013.

El próximo gobierno también deberá construir acuerdos en el Congreso. Una mayoría conservadora puede limitar las iniciativas de Lula y favorecer parte de la agenda de Flávio, aunque las reformas seguirán necesitando negociaciones y respaldo legislativo.

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