Lucas Ceballos volvió a jugar al fútbol después de haber anunciado su retiro y se sumó a Sportivo Desamparados de San Juan para buscar el ascenso al Federal A. El defensor, con una trayectoria que incluye siete temporadas en Godoy Cruz y una participación en la Copa Libertadores, regresó a la institución donde comenzó su carrera.

Desamparados terminó en el primer puesto de su grupo durante la fase inicial del Regional Amateur. Su próximo desafío es la revancha como local frente a Sport Club San Carlos de Mendoza, que ganó 1-0 el partido de ida. El conjunto sanjuanino necesita revertir ese resultado para avanzar a la tercera ronda y mantener sus posibilidades de ascenso.

Para Ceballos, el regreso tiene un vínculo directo con su historia personal. Llegó al club a los ocho años desde su barrio SMATA natal y dio sus primeros pasos en el Serpentario, ubicado en el barrio Patricias Sanjuaninas. Allí comenzó un recorrido que luego lo llevó a competir durante varias temporadas en la máxima categoría del fútbol argentino.

El defensor debutó en Desamparados en 2007 y disputó más de 100 partidos antes de pasar a Godoy Cruz. En el equipo mendocino permaneció siete temporadas y participó de la segunda Copa Libertadores de la historia de la institución. Compartió aquel plantel con Sebastián Torrico, Ariel Rojas y Leandro Caruso, entre otros futbolistas.

Su etapa en el Tomba también incluyó el único gol que convirtió en Primera División. Fue ante Crucero del Norte de Misiones, en una victoria por 3-0 correspondiente al campeonato de 2015.

Dos años después pasó a Colón de Santa Fe, donde jugó durante dos temporadas. Su carrera continuó en Patronato de Paraná y en Mitre de Santiago del Estero, antes de regresar a su provincia natal.

Al anunciar su retiro, Ceballos había expresado en un comunicado que se había entregado por completo en cada equipo y que, aunque había perseguido objetivos personales, siempre había priorizado los logros colectivos. Finalmente, esa despedida no fue definitiva y el defensor retomó la actividad con la camiseta de Desamparados.

La búsqueda del ascenso también tiene una dimensión provincial. San Juan perdió a su último representante en el Federal A con el descenso de Peñarol de Chimbas, ocurrido en 2023. Desamparados intenta recuperar un lugar en esa categoría, aunque todavía debe superar las instancias eliminatorias del Regional Amateur. La serie frente a San Carlos es el obstáculo inmediato para el equipo que ahora vuelve a contar con Ceballos.

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