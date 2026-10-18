Rosario Central venció 3-2 a Atlético Tucumán por la fecha 13 del Torneo Clausura y consiguió una nueva victoria después del 5-0 ante Independiente Rivadavia. Tras el encuentro, Jorge Almirón destacó la respuesta de sus jugadores para sostener la propuesta de juego y resolver un partido que se había complicado.

“Me siento muy orgulloso de lo que hace el equipo, de lo que intenta hacer”, expresó el entrenador en la conferencia de prensa posterior. Al evaluar el resultado, sostuvo que Central había sido superior y consideró que la victoria se justificaba por el desempeño a lo largo del encuentro.

El análisis de Almirón puso el foco en la personalidad del plantel. Según explicó, el equipo mantuvo la intención de atacar aun cuando perdió la ventaja que había conseguido. También valoró el aporte de los futbolistas que ingresaron desde el banco, incluso de quienes tuvieron pocos minutos, y describió al grupo como muy unido.

El técnico defendió además lo realizado durante el primer tiempo. A su entender, esa etapa había sido muy buena, aunque el empate de Atlético Tucumán cambió la percepción sobre el desarrollo. Señaló que Central había generado situaciones y encontrado espacios para ampliar la diferencia, pero le había faltado precisión en la definición de las jugadas.

Con el marcador igualado al comienzo del complemento, Almirón resaltó la actitud de sus dirigidos para seguir buscando el partido. En su evaluación, el equipo mostró solidez durante la segunda mitad y conservó la decisión de jugar adelantado. También destacó la voluntad de salir jugando en una cancha que calificó como difícil, pese a las dificultades para terminar algunos ataques.

La valoración del entrenador combinó así dos aspectos: la continuidad de una idea de juego y la capacidad del grupo para responder cuando el resultado dejó de ser favorable. Para Almirón, esa persistencia fue uno de los puntos más importantes de la actuación ante el conjunto tucumano.

En la misma conferencia, el DT se refirió a la citación de Leonardo Sosa a la selección mayor de Paraguay. Celebró que los jugadores surgidos de las divisiones inferiores de Central tengan oportunidades en los seleccionados nacionales y vinculó esas convocatorias con el trabajo de formación del club.

Almirón destacó la tarea que se realiza en las categorías juveniles y la presencia de jóvenes futbolistas en distintos seleccionados. Consideró que esas oportunidades son importantes para los jugadores formados en Central y señaló que la institución se caracteriza por ese aporte.

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