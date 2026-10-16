Los precios mayoristas aumentaron un 3,2% en septiembre de 2026, con una fuerte incidencia del petróleo crudo y el gas, según los datos informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La variación mensual superó en 1,1 puntos porcentuales el registro de agosto y llevó la suba acumulada de los primeros nueve meses del año al 22,8%.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un incremento del 29,2% respecto de septiembre del año anterior. Con este resultado, el indicador sumó un segundo mes consecutivo de aceleración, después del 2,1% de agosto y del 0,8% de julio.

El principal aporte al aumento de septiembre provino del rubro petróleo crudo y gas, que sumó 1,43 puntos porcentuales al índice general dentro de los productos nacionales. Esa incidencia representó cerca del 45% de la variación total del mes y quedó por encima de la contribución de los demás rubros detallados.

Los productos agropecuarios aportaron otros 0,3 puntos porcentuales, seguidos por los refinados del petróleo, con 0,28 puntos. A su vez, alimentos y bebidas contribuyeron con 0,2 puntos, mientras que sustancias y productos químicos sumaron 0,16 puntos. Estas cifras expresan cuánto aportó cada rubro al resultado general, no sus respectivas tasas de aumento.

La diferencia también fue marcada según el origen de los bienes. Los productos nacionales subieron un 3,4% durante septiembre, mientras que los importados registraron un incremento del 0,4%. Así, el componente nacional concentró la mayor presión sobre el indicador mayorista.

El resultado quedó por encima de la inflación que afrontaron los consumidores en el mismo período. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 1,9% en septiembre, una diferencia de 1,3 puntos porcentuales frente al IPIM. Ambos indicadores miden precios en distintas etapas, por lo que sus variaciones no son equivalentes.

La trayectoria mayorista había mostrado una desaceleración entre abril y julio: pasó del 5,2% en abril al 2,5% en mayo, al 1,1% en junio y al 0,8% en julio. Esa secuencia se interrumpió en agosto y la aceleración continuó en septiembre.

Los otros indicadores del sistema de precios mayoristas también registraron aumentos. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) avanzó un 3,4%, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) subió un 3,8%. En este último, los productos primarios aumentaron un 7,9% y los manufacturados y la energía eléctrica, un 2,1%.