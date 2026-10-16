La elección del ministro de Hacienda de un eventual gobierno de Flavio Bolsonaro abrió una disputa dentro del bolsonarismo. Jair Bolsonaro quiere que el cargo quede en manos del abogado y economista Adolfo Sachsida, aunque todavía no está definido cuánto pesará esa preferencia en la decisión de su hijo si gana el balotaje brasileño del 25 de octubre.

Según testimonios recogidos por Folha de San Pablo, Sachsida sería el elegido si la designación dependiera exclusivamente del expresidente. Esa versión describe la voluntad de Jair, pero no confirma un acuerdo con Flavio ni una decisión sobre la conducción económica del gobierno que asumiría el 1 de enero de 2027.

Sachsida coordina actualmente el área económica de la campaña. Su vínculo con Jair Bolsonaro se remonta a la candidatura presidencial de 2018, cuando fue uno de sus primeros apoyos. Luego ocupó el Ministerio de Minas y Energía y hoy integra el grupo de abogados del exmandatario, una función que le permite mantener contacto directo con él.

La discusión también involucra el margen de Flavio para elegir a su propio gabinete. La preferencia de su padre por Sachsida convive con otros nombres que aparecen como posibles responsables de Hacienda, varios de ellos vinculados al sistema financiero. Ninguno tiene una designación confirmada.

Entre los mencionados están Marcelo Kayath, exejecutivo de Credit Suisse; Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central; Mansueto Almeida, exsecretario del Tesoro Nacional y actualmente en BTG Pactual; y Alexandre Bettamio, del Bank of America. Para Sachsida también se mencionan otros destinos posibles, como Infraestructura, Planificación o la conducción de Petrobras.

El economista defiende una privatización acelerada de Petrobras y de los activos vinculados al Presal, una posición que ya había sostenido durante su paso por el gobierno de Jair Bolsonaro. Esa propuesta pone en discusión tanto la participación estatal en el sector energético como el futuro de las reservas petroleras.

En materia fiscal, Sachsida planteó durante un evento realizado en la Casa Lide, a principios de septiembre, que la consolidación de las cuentas públicas debe apoyarse en la reducción del gasto y no en nuevos impuestos. Allí aseguró que sería posible resolver el problema fiscal de la economía en un año y medio, un plazo que constituye una proyección del economista.

También propuso reducir la cantidad de ministerios y limitar los llamados supersalarios, las remuneraciones de funcionarios públicos que superan el techo constitucional. Esas definiciones anticipan su orientación económica, mientras la elección del eventual ministro permanece abierta y condicionada al resultado electoral.