Los trabajadores cuyos ingresos fluctúan tienen más probabilidades de renunciar, según una investigación difundida por Harvard Business Review que analizó a conductores de transporte en Estados Unidos. El estudio señala que la incertidumbre sobre cuánto cobrarán puede impulsar su salida incluso cuando sus ingresos anuales superan el promedio de su región.

El impacto también alcanza a los empleadores. En la empresa de transporte de cargas estudiada, los investigadores estimaron que un aumento de una desviación estándar en la variabilidad salarial se asociaba con 9,7 millones de dólares adicionales al año en costos de rotación de personal. La cifra corresponde a esa compañía y no constituye una estimación para todo el sector.

La investigación combinó entrevistas y encuestas a 64 trabajadores de plataformas de transporte por aplicación con una encuesta a más de 700 camioneros de una empresa estadounidense. Los primeros cobraban en función de los viajes realizados; los segundos también tenían una remuneración variable.

Entre los conductores que renunciaron, el ingreso anual promedio era superior al del conductor promedio de su región. Para los investigadores, ese resultado sugiere que pudieron haber aceptado empleos peor remunerados a cambio de mayor estabilidad. Sin embargo, el material no confirma cuáles fueron sus salarios después de dejar la compañía.

El trabajo también recogió preocupación por la posibilidad de afrontar gastos básicos, como la hipoteca y la alimentación. Sus autores vinculan esos testimonios con antecedentes de otras investigaciones que relacionan la remuneración variable con problemas de sueño, conflictos entre la vida laboral y personal y deterioro de la salud mental de trabajadores y familiares.

Otro factor identificado fue la percepción de control sobre los ingresos. Según los resultados presentados, la variabilidad salarial tenía más probabilidades de incrementar la rotación entre quienes sentían que contaban con menos capacidad para influir sobre sus ganancias.

Frente a estos hallazgos, los autores proponen establecer montos mínimos por período de pago. Advierten que cobrar por hora puede aportar previsibilidad, pero no garantiza ingresos estables si la cantidad de horas disponibles cambia considerablemente de una semana a otra.

También recomiendan explicar con claridad las fórmulas de remuneración y ofrecer herramientas que permitan anticipar cuánto se cobrará. La capacitación y los recursos de apoyo financiero aparecen como medidas complementarias: según plantean, no reemplazan un diseño salarial que reduzca la incertidumbre.

Aunque los investigadores consideran probable que existan efectos similares en otras actividades con comisiones, propinas o trabajo por encargo, los datos presentados corresponden a los grupos de conductores analizados. La extensión de esas conclusiones a otros sectores se plantea como una posibilidad.